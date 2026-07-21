Internaţionalul englez Morgan Rogers a semnat luni cu clubul londonez Chelsea, potrivit mai multor agenţii media. Suma de transfer este estimată la aproximativ 137 de milioane de euro.

Morgan Rogers semnează cu Chelsea şi devine cel mai scump jucător din istoria Premier League - Instagram

Morgan Rogers (23 de ani) a fost văzut la terenul de antrenament al lui Chelsea înainte de a-şi face controlul medical. Mijlocaşul englez părăseşte astfel Aston Villa şi se alătură echipei din capitală pentru o sumă record de 137 de milioane de euro, potrivit The Athletic.

Fostul jucător de la Aston Villa, care a câştigat Europa League, devine cel mai scump jucător englez din istorie. El depăşeşte la limită recordul stabilit de coechipierul său de la naţională, Elliot Anderson, care s-a alăturat lui Manchester City, în această vară, pentru 135 de milioane de euro.

Morgan Rogers, care a jucat în şapte dintre cele opt meciuri ale Angliei la Cupa Mondială din 2026, a semnat un contract până în 2032, cu o opţiune pentru încă un an. Anunţul oficial este aşteptat să fie făcut în următoarele ore.