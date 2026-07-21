Morgan Rogers semnează cu Chelsea şi devine cel mai scump jucător din istoria Premier League
Internaţionalul englez Morgan Rogers a semnat luni cu clubul londonez Chelsea, potrivit mai multor agenţii media. Suma de transfer este estimată la aproximativ 137 de milioane de euro.
Morgan Rogers (23 de ani) a fost văzut la terenul de antrenament al lui Chelsea înainte de a-şi face controlul medical. Mijlocaşul englez părăseşte astfel Aston Villa şi se alătură echipei din capitală pentru o sumă record de 137 de milioane de euro, potrivit The Athletic.
Fostul jucător de la Aston Villa, care a câştigat Europa League, devine cel mai scump jucător englez din istorie. El depăşeşte la limită recordul stabilit de coechipierul său de la naţională, Elliot Anderson, care s-a alăturat lui Manchester City, în această vară, pentru 135 de milioane de euro.
Morgan Rogers, care a jucat în şapte dintre cele opt meciuri ale Angliei la Cupa Mondială din 2026, a semnat un contract până în 2032, cu o opţiune pentru încă un an. Anunţul oficial este aşteptat să fie făcut în următoarele ore.