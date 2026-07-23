Imagini din dronă. Cum arată în interior apartamentele din blocul care a explodat în Rahova anul trecut

Blocul din Rahova, care a sărit în aer în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, din cauza unei acumulări de gaze, a fost inspectat ieri cu drona, inclusiv în interiorul apartamentelor, înainte de începerea lucrărilor de punere în siguranță.

Constructorul urmează să înceapă lucrările prin care blocul afectat de explozia din Rahova va fi stabilizat, astfel încât să nu mai existe pericolul prăbușirii unor elemente ale clădirii.

Înainte de intervenție, proiectantul a folosit o dronă pentru a verifica îndeaproape exteriorul imobilului și interiorul apartamentelor. Imaginile sunt necesare pentru stabilirea soluțiilor tehnice și pentru desfășurarea lucrărilor în siguranță.

"Imaginea face cât 1.000 de cuvinte! Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor. Este un pas necesar pentru proiectare", au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

Explozia produsă pe 17 octombrie 2025 a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor șapte. Totodată, 54 de apartamente au fost distruse sau au devenit inutilizabile, iar 36 de mașini au fost avariate.

În paralel, ancheta penală continuă. Până în mai 2026, 176 de persoane și firme au cerut despăgubiri în dosar. Pentru a garanta că eventualele prejudicii vor putea fi recuperate, anchetatorii au pus sechestru pe bunurile persoanelor și companiilor cercetate, până la valoarea totală de 55 de milioane de euro.