O femeie din București a fost pusă sub control judiciar după ce ar fi tras de păr și ar fi lovit o controloare STB, în urma unui conflict izbucnit după ce a fost prinsă că circula fără bilet valabil. Tânăra ar fi prezentat cardul de pensionar al tatălui său, pe care controloarea l-a reţinut, moment în care a izbucnit scandalul.

Incidentul a avut loc pe 22 iulie, în jurul orei 13:30, în autobuzul STB 331, care circula între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, în Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, femeia, aflată în calitate de călător, a fost verificată de o controloare STB. Deși avea asupra sa un card de călătorie, acesta nu îi aparținea, ci era emis pe numele unui pensionar. Cardurile de transport acordate pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite de alte persoane.

În momentul în care controlorul i-a cerut să prezinte documentul de călătorie, femeia ar fi devenit violentă.

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A tras-o de păr și a lovit-o cu pumnii și palmele

Conform anchetatorilor, agresoarea a tras-o de păr pe controloare și a lovit-o în repetate rânduri cu palmele și pumnii în zona feței, dar și în partea superioară a corpului.

Pe 22 iulie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de ultraj, iar o zi mai târziu femeia a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata măsurii preventive, aceasta nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorului de caz.

Dialogul surprins după agresiune

În imaginile filmate imediat după incident se poate auzi schimbul de replici dintre femeie și controloare. Aceasta a încercat să valideze abonamentul de pensionar al tatălui său, justificând acţiunea pe seama faptului că nu are bani şi că în ziua respectivă trebuia să ajungă la un interviu de angajare. Din cauza comportamentului agresiv faţă de controloare, a fost nevoie şi de intervenţia şoferului STB, care a oprit vehiculul şi a încercat să aplaneze situaţia până la sosirea echipajului de poliţie.

Femeie: Să-mi dea cardul și cobor!

Şofer STB: Pentru ce ai făcut trebuie să mergi la poliție.

Femeie: Vreau să-mi dea cardul. Am avut încredere în ea.

Controloare STB: Nu e vorba. Ați refuzat să-l prezentați. Potolește-te, femeie! Chiar o pățești! Chiar nu te oprești?

Femeie: Am interviu, mor de foame. N-am bani de mâncare. Ești nebună? Acasă îmi dai bani de mâncare?

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările în acest dosar.