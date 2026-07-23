Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii

Vremea le dă peste cap turiştilor planurile de vacanţă pe litoralul Mării Negre. Steagul roşu a fost arborat pe plajele din Eforie, Saturn şi Neptun, unde valurile ajung şi la 3 metri înălţime.

Salvamarii din Eforie au arborat steagul roşu pe plajele din staţiune, ceea ce anunţă că turiştilor le este strict interzisă intrarea în mare.

"Marea este agitată, cu valuri înalte și curenți puternici, care pot pune viața în pericol chiar și pentru înotătorii experimentați.

Vă rugăm: Nu intrați în apă, respectați indicațiile salvamarilor şi supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați în apropierea apei.

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Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Așteptați arborarea unui steag care permite îmbăierea", se arată într-un mesaj postat de salvamari.

La Neptun, valurile depăşesc 3 metri, iar pericolul este foarte mare. Acolo nu se poate interveni nici măcar cu skijet-ul, în cazul unui incident.

Şi la Saturn a fost arborat steagul roşu, iar turiştii nu au voie să intre în apă.

Vremea e rea pe tot litoralul Mării Negre, unde temperaturile au ajuns la 17 grade Celsius. De asemenea, apa mării are astăzi doar 19 grade Celsius, din cauza fenomenului de upwelling.