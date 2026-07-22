Aproape toți absolvenții de clasa a VIII-a care au completat opțiunile pentru admiterea la liceu au fost repartizați computerizat. Ministerul Educației anunță o rată de repartizare de 99,89%, iar peste 62% dintre candidați au intrat chiar la prima opțiune. Cele mai mari ultime medii, 9,70, s-au înregistrat la specializări de Matematică-Informatică de la colegiile „Sfântul Sava” și „Gheorghe Lazăr” din București.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, miercuri, la ora 9.00, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională (EN VIII).

Au fost repartizaţi computerizat 119.484 de elevi (99,89%) din totalul celor care au completat opţiuni (119.610). Dintre aceştia, 74.093 de candidaţi (62,01%) au fost admişi la prima opţiune, scrie News.ro. Au fost exprimate 2.857.558 de opţiuni, rezultând o medie de 23,89 opţiuni/elev (în uşoară creştere faţă de anul anterior).

Topul liceelor din România în funcție de media de admitere

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Ministerul Educației a publicat clasamentul primelor 50 de specializări, în funcție de ultima medie de admitere. Primele poziții sunt ocupate de colegii naționale de prestigiu din București, însă în top se regăsesc și licee din Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Galați, Alba Iulia, Arad, Iași și Oradea. Cea mai mare ultimă medie de admitere a fost 9,70, înregistrată la două specializări de Matematică-Informatică din Capitală.

1. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,70

2. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică 9,70

3. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,67

4. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii 9,67

5. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii 9,62

6. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică 9,62

7. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie 9,60

8. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii 9,57

9. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale 9,57

10. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii 9,55

11. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică 9,50

12. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Științe ale Naturii 9,50

13. Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Științe ale Naturii 9,50

14. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe Sociale 9,47

15. Colegiul Național „Matei Basarab” – Științe ale Naturii 9,47

16. Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Științe ale Naturii 9,47

17. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,45

18. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv franceză 9,45

19. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,45

20. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Filologie 9,42

21. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Științe ale Naturii 9,42

22. Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică 9,42

23. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică 9,40

24. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40

25. Colegiul Național „Matei Basarab” – Matematică-Informatică 9,40

26. Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov – Științe ale Naturii 9,40

27. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv germană 9,40

28. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică 9,40

29. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40

30. Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii 9,40

31. Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,40

32. Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Matematică-Informatică 9,40

33. Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Științe ale Naturii 9,40

34. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe ale Naturii 9,37

35. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37

36. Colegiul Național „Spiru Haret” – Filologie 9,37

37. Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,37

38. Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37

39. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,37

40. Colegiul Național „Cantemir Vodă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35

41. Colegiul Național „Mihai Viteazul” – Științe ale Naturii 9,35

42. Colegiul Național „Grigore Moisil” – Științe ale Naturii 9,35

43. Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35

44. Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași – Științe ale Naturii 9,35

45. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe Sociale 9,32

46. Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Matematică-Informatică 9,32

47. Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – Științe ale Naturii 9,30

48. Colegiul Național „Ion Creangă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,30

49. Colegiul Național „Grigore Moisil” – Matematică-Informatică 9,30

50. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,30

Ce urmează pentru elevi

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal, între 23 şi 28 iulie, dosarele de înscriere vor fi depuse în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi. Soluţionarea situaţiilor speciale ivite după repartizare (aşa cum sunt menţionate în metodologie) este programată în perioada 29 - 31 iulie şi se derulează la nivelul comisiilor judeţene de admitere/comisiei municipiului Bucureşti.

În etapele speciale premergătoare repartizării computerizate, au fost admişi în învăţământul liceal 13.523 de elevi la specializări vocaţionale, 816 elevi la specializările vocaţional-militare, 2.854 de elevi pe locurile rezervate elevilor rromi, 2.852 de elevi pe locurile rezervate CES - învăţământ de masă.

A doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, rezervată elevilor din seria curentă, precum şi celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul şcolar 2026-2027 se desfăşoară în intervalul 31 iulie - 18 august, fiind gestionată de comisiile judeţene/comisia de admitere a municipiului Bucureşti. La această etapă vor putea participa şi cei 126 (0,11%) de absolvenţi nerepartizaţi (număr total de locuri libere: 33.668).