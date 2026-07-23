Urmează un nou val de scumpiri, petrolul urcă iar la 100$. Se deschide al doilea front în războiul din Orient

Prețul petrolului Brent se apropie din nou de 100 de dolari bariul. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat două petroliere saudite cu rachete de croazieră și drone, după ce au impus o blocadă navală în Marea Roşie. Atacul, care ameninţă să deschidă un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu, a împins imediat prețul petrolului în sus și amplifică riscul unei noi escaladări în regiune.

Cotația petrolului Brent, de referință în Europa, a urcat joi, după ora 10:00, la 97,931 dolari pe baril, în creștere cu 3,861 dolari, adică 4,10% față de ședința precedentă. Petrolul american WTI a urcat la 89,625 dolari pe baril, în creștere cu 2,795 dolari, adică 3,22% față de ședința anterioară, potrivit platformei tradingeconomics.com.

Rebelii Houthi, sprijiniți de Iran au anunţat că au atacat două petroliere saudite în Marea Roşie

Unul dintre principalele motive este anunțul rebelilor Houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie, pentru că navele au ignorat blocada navală impusă în această săptămână de grupare în Marea Roșie, explică Financial Times.

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Într-un comunicat difuzat de postul de televiziune Al-Masirah, un purtător de cuvânt al grupării a declarat că navele Encelia și Layla au fost lovite pentru că au încălcat blocada, în ceea ce pare a fi prima ofensivă a rebelilor yemeniți.

Aceștia au afirmat că operațiunea a fost desfășurată cu rachete de croazieră și drone, susținând că ambele nave au fost lovite cu "precizie" și că la bordul lor au izbucnit incendii. Totodată, au amenințat că operațiunile navale împotriva Arabiei Saudite vor continua.

Temeri că se deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu

De asemenea, gruparea a susținut că forțele armate yemenite au obligat aproximativ zece nave "să se retragă și să se întoarcă". Anunțul a stârnit temeri că se deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu.

Rebelii au avertizat că orice escaladare sau acțiune militară împotriva Yemenului va primi un răspuns prin operațiuni de amploare "în adâncul" teritoriului saudit și au cerut evitarea unei noi escaladări.

Autoritățile maritime britanice au anunțat că au primit informații despre un incident produs la aproximativ 70 de mile de coasta Arabiei Saudite. Echipajul unui petrolier a raportat că nava a fost lovită de un proiectil necunoscut.

Agenția saudită de presă SPA a confirmat că petrolierul Encelia, care naviga sub pavilion saudit, a fost atacat în timp ce se afla în Marea Roșie.

Atacul a provocat un incendiu în partea din față a petrolierului, însă toți membrii echipajului sunt în siguranță. Agenția nu a precizat cine a atacat nava.

Autoritățile au transmis că au securizat vasul și echipajul și au luat măsuri pentru protejarea mediului, calificând atacul drept o încălcare a dreptului internațional

Potrivit Reuters, nava a transmis un apel de urgență, spunând că a fost lovită de o rachetă în timp ce opera în zona portului saudit Jizan, din Marea Roșie, și că la bord izbucnise un incendiu.

Petrolul s-a scumpit cu aproximativ 30% de la începutul lunii iulie, pe fondul reluării conflictului dintre Washington și Teheran.

Urmează un nou val de scumpiri

Noua escaladare a conflictului, precum și creșterea prețului barilului de țiței vin într-un moment dificil pentru piața carburanților din România, după ce Kazahstanul, principalul furnizor al României, a sistat livrările pe rutele din Marea Neagră.

Concret, Kazahstanul a suspendat transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale. Decizia a fost luată după ce două petroliere care transportau țiței kazah au fost atacate cu drone.

În acest context, analiștii avertizează că motorina ar putea ajunge în România la aproape 11 lei pe litru.

Deja, prețurile carburanților în România au crescut semnificativ. Țara noastră se află pe locul al treilea în topul european al creșterilor de preț, cu o scumpire de 23% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.