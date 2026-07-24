Observator » Sport » Nicolas Otamendi s-a retras din echipa naţională a Argentinei

Nicolas Otamendi s-a retras din echipa naţională a Argentinei

Nicolas Otamendi s-a retras din echipa naţională a Argentinei Nicolas Otamendi s-a retras din echipa naţională a Argentinei - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 10:52 | Modificat la 24.07.2026, 11:57

Fundaşul argentinian Nicolas Otamendi şi-a anunţat joi retragerea din naţionala ţării sale, punând capăt unei cariere de 17 ani, în cursul căreia a câştigat Cupa Mondială din 2022 şi de două ori Copa America.

Fundaşul central în vârstă de 38 de ani a jucat în 139 de meciuri pentru naţionala ţării sale şi a făcut parte din lotul care a ajuns în finala Cupei Mondiale din acest an, din Statele Unite, în care campioana en titre a fost învinsă cu 1-0 de Spania.

„Astăzi trebuie să scriu cele mai dificile cuvinte din cariera mea”, a postat Otamendi pe Instagram. „Aşa a vrut soarta, ultimul meu meci a fost o finală de Cupă Mondială. Nu a fost rezultatul pe care ni l-am dorit, dar plec cu capul sus, ştiind că această echipă a dat totul până în ultima secundă. Mulţumesc, Argentina, pentru că mi-ai permis să-mi îndeplinesc visul de a deveni campion mondial.”

Otamendi s-a alăturat recent marelui club argentinian River Plate, după ce şi-a încheiat o carieră de succes de 16 ani în Europa, unde a jucat pentru Porto, Valencia, Manchester City şi Benfica.

Articolul continuă după reclamă

A reprezentat ţara sa la patru ediţii ale Cupei Mondiale.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
nicolas otamendi argentina echipa nationala
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.