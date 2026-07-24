Nicolas Otamendi s-a retras din echipa naţională a Argentinei

Fundaşul argentinian Nicolas Otamendi şi-a anunţat joi retragerea din naţionala ţării sale, punând capăt unei cariere de 17 ani, în cursul căreia a câştigat Cupa Mondială din 2022 şi de două ori Copa America.

Fundaşul central în vârstă de 38 de ani a jucat în 139 de meciuri pentru naţionala ţării sale şi a făcut parte din lotul care a ajuns în finala Cupei Mondiale din acest an, din Statele Unite, în care campioana en titre a fost învinsă cu 1-0 de Spania.

„Astăzi trebuie să scriu cele mai dificile cuvinte din cariera mea”, a postat Otamendi pe Instagram. „Aşa a vrut soarta, ultimul meu meci a fost o finală de Cupă Mondială. Nu a fost rezultatul pe care ni l-am dorit, dar plec cu capul sus, ştiind că această echipă a dat totul până în ultima secundă. Mulţumesc, Argentina, pentru că mi-ai permis să-mi îndeplinesc visul de a deveni campion mondial.”

Otamendi s-a alăturat recent marelui club argentinian River Plate, după ce şi-a încheiat o carieră de succes de 16 ani în Europa, unde a jucat pentru Porto, Valencia, Manchester City şi Benfica.

Articolul continuă după reclamă

A reprezentat ţara sa la patru ediţii ale Cupei Mondiale.