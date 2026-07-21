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Englezul Kevin Keegan, dublu câştigător al Balonului de Aur, a decedat la 75 de ani

Englezul Kevin Keegan, dublu câştigător al Balonului de Aur, a decedat la 75 de ani Englezul Kevin Keegan, dublu câştigător al Balonului de Aur, a decedat la 75 de ani - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 17:30 | Modificat la 21.07.2026, 17:30

Fostul fotbalist englez Kevin Keegan, câştigător al Balonului de Aur în 1978 şi 1979, a încetat din viaţă din cauza cancerului, la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia sa luni, informează AFP.

La începutul lui iunie, Keegan a dezvăluit că are cancer în stadiul patru, informează luni BBC.

Unul dintre cei mai valoroşi atacanţi ai generaţiei sale, Keegan a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Liverpool în 1977, precum şi trei titluri de campion al Angliei. Între 1977 şi 1980 a îmbrăcat tricoul lui Hamburger SV, cu care a fost campion al Germaniei. A jucat de 63 de ori pentru Anglia între 1972 şi 1982.

Keegan a jucat la echipele Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton şi Newcastle. Ulterior, el a fost antrenor la Newcastle, Fulham, naţionala Angliei şi Manchester City.

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Keegan a fost selecţionerul Angliei la EURO 2020, unde naţionala sa a fost învinsă de cea a României în ultimul meci din faza grupelor (2-3), ratând calificarea în sferturi de finală.

Redactia Observator
Redactia Observator
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