Fostul fotbalist englez Kevin Keegan, câştigător al Balonului de Aur în 1978 şi 1979, a încetat din viaţă din cauza cancerului, la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia sa luni, informează AFP.

Englezul Kevin Keegan, dublu câştigător al Balonului de Aur, a decedat la 75 de ani - Profimedia

La începutul lui iunie, Keegan a dezvăluit că are cancer în stadiul patru, informează luni BBC.

Unul dintre cei mai valoroşi atacanţi ai generaţiei sale, Keegan a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Liverpool în 1977, precum şi trei titluri de campion al Angliei. Între 1977 şi 1980 a îmbrăcat tricoul lui Hamburger SV, cu care a fost campion al Germaniei. A jucat de 63 de ori pentru Anglia între 1972 şi 1982.

Keegan a jucat la echipele Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton şi Newcastle. Ulterior, el a fost antrenor la Newcastle, Fulham, naţionala Angliei şi Manchester City.

Articolul continuă după reclamă

Keegan a fost selecţionerul Angliei la EURO 2020, unde naţionala sa a fost învinsă de cea a României în ultimul meci din faza grupelor (2-3), ratând calificarea în sferturi de finală.