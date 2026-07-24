O dronă a fost doborâtă pe teritoriul României, în judeţul Buzău, la aproximativ 100 de kilometri de Bucureşti.

Din primele informații, aparatul de zbor se îndrepta către Buzău și a fost doborât de un pilot român de F-16 într-o zonă nelocuită a județului, după ce mesaje RO-Alert au curs toată dimineața în mai multe județe.

Anunţul a fost făcut chiar de către președintele Nicușor Dan.

"Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Echipele instituțiilor cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a declarat Nicuşor Dan.

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Adrian Obreja, reporter Observator: În primul rând vreau să vă spun că primele mesaje au venit în jurul orelor 9.55 de minute, atât în Tulcea cât și în Galați, după care, la scurt timp, în Brăii, la mesaje RO-Alert, care anunțau obiecte zburătoare, posibilitatea căderii din cer a unor obiecte zburătoare.

La scurt timp au fost ridicate două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene care au urmărit această dronă. Trebuie să menționez faptul că drona a ocolit sistemele de radar de pe teritoriul național, a zburat paralel cu avioanele italienilor, iar după câteva minute au fost ridicate și alte avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Într-un final, drona a fost doborâtă undeva în zona sudului județului Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele. Asta după ce autoritățile române au cerut și obținut aprobarea de a trage în dronă. Așa cum spunea și președintele României, Nicuşor Dan, a fost posibil să se tragă de sus în jos într-o zonă nelocuită, astfel încât să nu existe alte daune.

Asta se întâmplă la doar două luni, după ce aici în Galați au căzut două drone în zone locuite, una pe o casă și una pe un bloc. Iată că în această dimineață un alt grup de drone a fost văzut în apropierea graniței României, iar una dintre ele a intrat în spațiul aerian românesc. Acum Forțele Armatei sunt la fața locului, acolo în județul Buzău, fac cercetări la fața locului și vor reveni în momentele următoare cu informații despre proveniența dronei și tipul acesteia.