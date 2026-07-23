Un urs negru a fost filmat în timp ce stătea agățat în vârful unui stâlp de telegraf de aproximativ 10 metri, pe marginea unei șosele din New Mexico. Imaginile arată animalul epuizat, cu picioarele atârnând de o parte și de alta a stâlpului. În ciuda intervenției autorităților, ursul s-a electrocutat înainte de a putea fi salvat, potrivit The Telegraph .

Momentul în care un urs epuizat rămâne captiv pe un stâlp de electricitate. Animalul a murit electrocutat - Facebook/ Robin Dawson

Înregistrarea video arată animalul obosit, gâfâind în timp ce stă întins în vârful stâlpului, pe care îl ține cu labele din față, având picioarele atârnate de o parte și de alta. Imaginile au fost surprinse luni de o turistă care călătorea pe autostrada 56, din New Mexico spre Oklahoma, când a observat ursul în zona rurală Gladstone.

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Stâlpii de telefonie din Statele Unite au, de obicei, o înălțime de aproximativ 10 metri, fiind mai înalți decât două autobuze supraetajate așezate unul peste altul și comparabili cu o clădire cu trei etaje.

"La început, chiar nu ne venea să credem ce vedeam, așa că ne-am întors pentru a ne mai uita o dată. Inițial, am crezut că ursul era mort, dar când ne-am apropiat ne-am dat seama că era încă în viață", a declarat martora.

Înregistrarea a fost redistribuită miercuri de Departamentul de Interne al Statelor Unite și a strâns peste 230.000 de vizualizări.

"Apreciem entuziasmul pentru dominația energetică a Americii, dar nu la asta ne refeream", a glumit instituția.

Departamentul pentru vânătoare și pescuit din New Mexico a declarat pentru New York Post că, în ciuda eforturilor depuse de autoritățile locale, ursul a fost electrocutat înainte de a putea fi salvat.

Martorii, revoltați de intervenția autorităților

Robin Dawson, o femeie care a filmat ursul, susține că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților, dar i s-ar fi transmis că nimeni nu va veni și că animalul va coborî singur.

Aceasta afirmă că a avertizat asupra riscului ca ursul să fie electrocutat și că instituțiile responsabile ar fi refuzat inițial să intervină. Ulterior, compania de electricitate ar fi fost trimisă pentru a opri alimentarea, însă echipa nu a ajuns la timp.

După moartea animalului, Dawson a acuzat autoritățile că nu au gestionat traficul și nu i-au îndepărtat pe cei care se opriseră să facă fotografii. Ea consideră că tragedia ar fi putut fi prevenită.

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