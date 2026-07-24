Primele imagini de la locul în care a căzut drona doborâtă de un F-16 al Forţelor Aeriene Române

Drona, doborâtă deasupra unei zone nelocuite

Din primele informații, aparatul de zbor se îndrepta către Buzău și a fost doborât de un pilot român de F-16 într-o zonă nelocuită a județului, după ce mesaje RO-Alert au curs toată dimineața în mai multe județe.

Nicuşor Dan, despre drona doborâtă

Anunţul a fost făcut chiar de către președintele Nicușor Dan.

"Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Echipele instituțiilor cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a declarat Nicuşor Dan.