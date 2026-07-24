Video Primele imagini de la locul în care a căzut drona doborâtă de un F-16 al Forţelor Aeriene Române
Forțele Aeriene Române au doborât în premieră, după zeci de încălcări ale spațiului aerian românesc, o dronă. Un pilot de F-16 care a decolat de la Baza Aeriană 86 Borcea a angajat ţinta deasupra județului Buzău. Drona a căzut pe un câmp de lângă Padina.
O dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 9:40 prin zona Sulina a fost doborâtă deasupra județului Buzău după ce a urmat traiectoria Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău. Ţinta a fost angajată cu o rachetă tip AIM-9X Sidewinder lansată de un avion de vânătoare F-16.
Primele imagini de la faţa locului
Observator a obţinut primele imagini de pe câmpul unde a căzut drona lovită cu racheta AIM-9X Sidewinder.
Locul a fost împânzit de militari şi poliţie.
Drona, doborâtă deasupra unei zone nelocuite
Din primele informații, aparatul de zbor se îndrepta către Buzău și a fost doborât de un pilot român de F-16 într-o zonă nelocuită a județului, după ce mesaje RO-Alert au curs toată dimineața în mai multe județe.
Nicuşor Dan, despre drona doborâtă
Anunţul a fost făcut chiar de către președintele Nicușor Dan.
"Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Echipele instituțiilor cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a declarat Nicuşor Dan.