Traiectoria dronei doborâte deasupra României

Din informaţiile disponibile, traiectoria dronei a fost Tulcea-Galați-Buzău. Amintim că în cursul dimineții, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT pentru Tulcea, parțial Brăila, Galați, Ialomița și parțial Buzău.

Locuitorii au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, "SMFA a extins zona pentru ALERTĂ AERIANĂ. Zona vizată - estul județului Brăila. S-a transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT".

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se arăta în mesaj.

Autoritățile au recomandat populației să respecte măsurile de protecție transmise prin sistemul RO-ALERT și să urmărească informațiile comunicate prin canalele oficiale.