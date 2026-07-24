Drona a parcurs pe teritoriul României aproximativ 200 de kilometri
Potrivit surselor Observator, drona a intrat în spaţiul aerian al ţării după ce a reușit să evite sistemele de apărare de la sol. În paralel cu aeronavele NATO pilotate de militari italieni, România și-a ridicat propriile avioane de luptă. După ce NATO a aprobat transferarea deciziei de doborâre a dronei la nivel național, aparatul a fost urmărit până într-o zonă nepopulată, unde piloții români au deschis focul. Militarul care a executat tragerea are gradul de căpitan.
Drona a parcurs aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta a fost doborâtă la aproximativ 100 de kilometri de București, în județul Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele.