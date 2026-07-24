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Live Text Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române

O dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă vineri, în jurul orei 11:00, de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16, a anunțat președintele Nicușor Dan. Aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită din judeţul Buzău, între Padina şi Pogoanele, iar autorităţile au emis mesaje Ro-Alert pentru mai multe zone din sud-estul ţării.

99 Dronă doborâtă în premieră deasupra României. Ar fi fost lovită de racheta unui F16 al Forţelor Aeriene Române Avioane F-16 (imagine ilustrativă) Profimedia
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Redactia Observator
Publicat la 24.07.2026, 11:23 | Modificat la 24.07.2026, 12:02
Cuprins
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24.07.2026, 11:51

Drona a parcurs pe teritoriul României aproximativ 200 de kilometri

Potrivit surselor Observator, drona a intrat în spaţiul aerian al ţării după ce a reușit să evite sistemele de apărare de la sol. În paralel cu aeronavele NATO pilotate de militari italieni, România și-a ridicat propriile avioane de luptă. După ce NATO a aprobat transferarea deciziei de doborâre a dronei la nivel național, aparatul a fost urmărit până într-o zonă nepopulată, unde piloții români au deschis focul. Militarul care a executat tragerea are gradul de căpitan.

Drona a parcurs aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta a fost doborâtă la aproximativ 100 de kilometri de București, în județul Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele.

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24.07.2026, 11:45

Traiectoria dronei doborâte deasupra României

Din informaţiile disponibile, traiectoria dronei a fost Tulcea-Galați-Buzău. Amintim că în cursul dimineții, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT pentru Tulcea, parțial Brăila, Galați, Ialomița și parțial Buzău.

Locuitorii au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, "SMFA a extins zona pentru ALERTĂ AERIANĂ. Zona vizată - estul județului Brăila. S-a transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT".

 "Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se arăta în mesaj. 

Autoritățile au recomandat populației să respecte măsurile de protecție transmise prin sistemul RO-ALERT și să urmărească informațiile comunicate prin canalele oficiale.

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24.07.2026, 11:45

Ce tip de rachetă a fost folosită

Potrivit primelor informaţii, avioanele F-16 au folosit o rachetă AIM-9X Sidewinder, aer-aer, rază scurtă, cu un cost de 400.000 - 900.000 dolari.

O misiune de interceptare în care un F-16 lansează un singur AIM-120 AMRAAM poate însemna un cost 1 milion de dolari. Dacă lansează și un AIM-9X, costul poate ajunge la 1,5–2 milioane dolari.

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24.07.2026, 11:41

Anunţul MApN

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării. 

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană  la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. 

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. 

Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea și analizarea situației.

Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile.

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24.07.2026, 11:35

Cum a fost doborâtă drona

Potrivit informațiilor Observator, după ce drona a intrat în spațiul aerian al României, aeronave pilotate de italieni au tras, dar nu au nimerit ținta. Ulterior, două aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la baza Borcea şi au doborât aparatul cu o rachetă.

Drona a fost doborâtă pe un câmp, într-o zonă nepopulată, în judeţul Buzău. Resturile au căzut între Padina și Pogoanele, la aproximativ 40 de kilometri de oraşul Buzău.

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24.07.2026, 11:34

Nicuşor Dan: O dronă din spaţiul aerian a fost doborâtă de un pilot român de pe un F16

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că o dronă din spaţiul aerian naţional a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F16.

"Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a spus preşedintele.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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