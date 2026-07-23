Vremea de mâine 24 iulie. Grindină de până la 3 centimetri şi rafale violente de vânt. Se extind furtunile
Vremea rămâne instabilă în mare parte din țară. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni, în timp ce temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 și 28 de grade Celsius.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord-vestul, nordul și centrul țării. Vor fi averse și trecător descărcări electrice local în Maramureș, în zona Carpaților Occidentali și a Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania, Crișana, nordul Moldovei și posibil în Banat și Carpații Meridionali. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat, cu o probabilitate mai mare în masivele nordice, de peste 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (40...45 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață.
Vremea de mâine 24 iulie în ţară
Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene, specifice instabilității atmosferice, se vor semnala pe areale mici.
Temperaturile maxime se vor încadra între 19...21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 27...28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 7...8 grade în estul Transilvaniei și 17...19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, cu precădere în nord-vest și în centru, se va forma ceață.
Vremea de mâine 24 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10...20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade.
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La Cluj, vremea se menţine răcoroasă, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 21 de grade Celsius. Vântul va sufla mai puternic decât astăzi şi va atinge viteze de până la 28 de kilometri pe oră.
Vremea de mâine 24 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. Pe arii relativ extinse, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.
Vremea de mâine 24 iulie la mare
Vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar cele minime se vor încadra între 17 și 19 grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade.