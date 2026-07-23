Vremea de mâine 24 iulie. Grindină de până la 3 centimetri şi rafale violente de vânt. Se extind furtunile

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 24 iulie în ţară

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene, specifice instabilității atmosferice, se vor semnala pe areale mici.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19...21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 27...28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 7...8 grade în estul Transilvaniei și 17...19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, cu precădere în nord-vest și în centru, se va forma ceață.