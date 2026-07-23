Un mic sat din Alpii Elvețieni încearcă să atragă noi locuitori printr-un program de sprijin financiar destinat persoanelor și familiilor care sunt dispuse să se stabilească aici pe termen lung.

Un sat din Europa le oferă 21.000 de dolari celor care se mută aici, plus câte 3.000 de dolari pe lună - Profimedia

Localitatea Albinen le-ar oferi celor care aleg să se mute aici până la aproximativ 21.000 de dolari, precum și aproape 3.000 de dolari pe lună pentru a-i ajuta să se stabilească și să se bucure de viața în mijlocul munților.

Inițiativa are ca scop revitalizarea micii comunități alpine și atragerea unor familii și rezidenți noi într-o zonă afectată de scăderea populației. Albinen este cunoscut pentru peisajele spectaculoase, aerul curat, liniștea specifică satelor montane și casele tradiționale din lemn. Localitatea se află într-un cadru desprins parcă dintr-un basm, fiind înconjurată de munți și natură.

Pentru cei care își doresc o viață mai simplă, departe de agitația marilor orașe, mutarea în Albinen ar putea reprezenta o schimbare radicală. Satul promite nu doar sprijin financiar, ci și posibilitatea unui trai liniștit, într-unul dintre cele mai frumoase peisaje alpine din Europa.