Începând de azi, Cetatea Sighişoarei găzduieşte Festivalul Medieval care a ajuns la cea de-a 31-a ediţie! Până duminică inclusiv, atmosfera medievală va domina pe străzile din centrul vechi istoric, iar turiştii vor avea ocazia să întâlnească domniţe şi cavaleri. Primăria a investit în acest proiect 500 de mii de lei.

Astăzi se dă startul Festivalului Medieval de la Sighişoara. Timp de trei zile, străzile pietruite ale cetăţii vor fi animate de cavaleri şi domniţe, iar turiştii se vor bucura de concerte, spectacole de teatru şi animaţii stradale.

"Anul acesta vom avea foarte multe activităţi în cetate. Dansuri medievale, lupte stradale, avem oameni pe picioroange", spune Iulian Sîrbu, primar municipiul Sighișoara.

Organizatorii au pregătit surprize şi pentru cei mici.

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"Avem amenajată o scenă unde vom avea evenimente şi activităţi specifice acestora. Scenete pentru copii, butaforii, vor fi bufoni", spune Iulian Sîrbu, primar municipiul Sighișoara.

Cine va veni la eveniment, cu siguranţă nu va pleca acasă cu burta goală. Bucătarii vor găti preparate care să îi dea pe spate pe vizitatori.

"Încercăm să menţinem un parcurs istoric, cu ingredientele perioadei respective dar în acelaşi timp să transpunem aceste preparate în prezent. Este vorba despre o supă cremă având o abundenţă de rădăcinoase. O tocăniţă de berbecuţ", spune Nicolae Lihor, bucătar șef.

Şi hotelierii au muncit la foc continuu pentru a-i aştepta cum se cuvine pe oaspeţi.

"Camerele au preţuri diferite, în funcţie de suprafaţă, în funcţie de dotările care sunt de fresce. Aici avem camera cu baldachin. Camera cronicarului Georgius Krauss în care s-au descoperit picturile autentice din anii 1500. Este cea mai solicitată cameră pentru că este unică", spune Florin Chiuche, proprietar hotelier.

Peste 25 de mii de turişti sunt aşteptaţi la ediţia de anul acesta.