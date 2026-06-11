Omar Artan, arbitrul căruia i s-a refuzat intrarea în SUA înainte de Cupa Mondială va oficia Supercupa Europei

Arbitrul somalez Omar Artan, căruia autorităţile americane i-au refuzat intrarea în SUA înainte de Cupa Mondială 2026, va conduce Supercupa Europei dintre Paris Saint-Germain şi Aston Villa. UEFA spune că decizia este un semn de respect pentru oficialul care putea deveni primul arbitru din Somalia prezent la un Campionat Mondial.

"Fotbalul este menit să apropie oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul pentru Omar și calitățile sale remarcabile de arbitru", a declarat președintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, citat într-un comunicat.

Decizia de a-l numi pe oficialul în vârstă de 34 de ani "a fost luată în cadrul unui acord semnat recent între UEFA și CAF(Confederația africană de fotbal - n. r.) pentru a încuraja cooperarea în multe domenii, inclusiv în arbitraj", a precizat organizația.

Cele două confederații "sunt unite de dorința comună de a dezvolta fotbalul la toate nivelurile și de a promova valorile fundamentale ale unității, egalității și nediscriminării", a continuat UEFA.

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Arbitrul a fost întors din drum după ce a ajuns la Miami

Cazul lui Omar Artan a stârnit o reacție puternică în Somalia după ce autoritățile americane i-au refuzat arbitrului intrarea în țară pe 6 iunie, după ce acesta a aterizat la Miami la bordul unei aeronave care decolase de la Istanbul.

Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a indicat că arbitrul a fost considerat "inadmisibil" din cauza problemelor detectate în timpul procesului de verificare a antecedentelor. Guvernul somalez a numit marți incidentul "deplorabil" și a anunțat că va face demersuri diplomatice pentru a cere explicații din partea autorităților de la Washington și a FIFA.

Omar Artan putea deveni primul arbitru somalez de la Cupa Mondială

Artan, desemnat arbitrul anului 2025 de Confederația Africană de Fotbal (CAF), urma să devină primul somalez care arbitrează un meci la Cupa Mondială.

"Este regretabil ce i s-a întâmplat, dar noi nu controlăm totul", a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, într-o conferință de presă, miercuri seara, la Ciudad de Mexico. "Încercăm întotdeauna să găsim soluții, dar trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot conduce guvernele și forțele de poliție", a adăugat Infantino.

Supercupa Europei se va juca pe 12 august la Salzburg (Austria) între Paris Saint-Germain, deținătoarea titlului și câștigătoare a celei de-a doua Ligi a Campionilor consecutive, și echipa engleză Aston Villa, câștigătoarea Europa League.