Fostul preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), elveţianul Sepp Blatter, şi-a reiterat apelul ca succesorul său, Gianni Infantino, să fie înlocuit din funcţie şi afirmă, totodată, că Spania este câştigătoarea merituoasă a Cupei Mondiale 2026, informează DPA.

Sepp Blatter: FIFA are nevoie de o nouă conducere. Politica nu trebuie lăsată să umbrească jocul - Profimedia

Spania a câştigat finala de duminică împotriva unei echipe a Argentinei care a fost intens criticată pentru agresivitatea sa, precum şi pentru jocul defensiv pe care l-a practicat împotriva La Roja.

Turneul, cu un număr record de 104 meciuri şi 48 de echipe, a fost dominat de controversa privind ridicarea suspendării atacantului american Florian Balogun, care primise un cartonaş roşu. Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că i-a cerut lui Infantino să-l lase e Balogun să joace, dar preşedintele FIFA spune că decizia a fost luată în mod independent.

Blatter, care a fost preşedinte FIFA din 1998 până în 2015, într-o epocă marcată de acuzaţii de corupţie, a scris marţi pe reţeaua X: "Cea mai lungă Cupă Mondială a ajuns la sfârşit, cu campionii merituoşi. Dar, în drum spre fluierul final, turneul şi-a pierdut credibilitatea".

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"Politica nu trebuie lăsată să umbrească jocul. Acum depinde de fani, jucători şi asociaţii naţionale să recupereze fotbalul şi să-l readucă la rădăcinile sale sub o nouă conducere", a adăugat el.

Infantino a preluat funcţia de la compatriotul său Blatter şi este apreciat de multe federaţii naţionale pentru extinderea Cupei Mondiale masculine, care ar putea ajunge la 64 de echipe în 2030.

El urmează să candideze anul viitor pentru un al patrulea mandat la preşedinţia FIFA, dar unele federaţii europene, precum Germania, nu i-au dat încă sprijinul.