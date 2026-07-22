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Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0. Oltenii, învinși în turul al doilea preliminar

PFC Levski Sofia vs. CS Universitatea Craiova PFC Levski Sofia vs. CS Universitatea Craiova - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 22.07.2026, 22:32 | Modificat la 22.07.2026, 22:33

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe Stadionul "Gheorghi Asparuhov" din Sofia. Aceasta a fost prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, iar singurul gol al meciului a fost marcat de 

Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap.

Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a șutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile și Laurențiu Popescu a respins greu șutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24.

Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare șansă în minutul 46. Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala.

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Golul a fost anulat din cauza unei poziții de ofsaid și oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba.

Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, și Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.

LEVSKI SOFIA: Vutsov - Aldair, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon – Bouras, Serginho (M. Soula 89), Moubarik (Trdin 46), Reinaldo (Stoyanchov 89) - Oko-Flex (Centelles 84), Bala (Kusso 79). ANTRENOR: Julio Velazquez

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UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Mekvabishvili (T. Băluță 75), Cicâldău, Bancu – Etim (Samuel Teles 80), Elisor (Nsimba 62), Baiaram (Tavares 75). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonașe galbene: Aldair 41, Bala 50, Maicon 90+1 / Romanchuk 34, Baiaram 41

Arbitru: Adam Ladeback (Suedia)

Redactia Observator
Redactia Observator
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