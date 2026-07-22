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Doliu în lumea sportului. A murit norvegianul Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj 

Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj, a murit la 50 de ani Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj, a murit la 50 de ani - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.07.2026, 13:26 | Modificat la 22.07.2026, 13:29

Lumea sportului mondial este din nou în doliu după ce, luni seara, a fost anunţat decesul celui care a fost Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj.

Fostul sportiv norvegian, ajuns la 50 de ani, a leşinat duminică seara, la ferma sa din apropiere de Oslo. A fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar din Oslo, unde a fost ţinut sub supraveghere medicală până luni, când a fost declarat decesul.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre motivul care a dus la decesul lui Olaf Tufte, dar se ştie că trupul bărbatului a fost găsit cu întârziere, nefiind nimeni în preajmă când marele sportiv a leşinat.

Olaf Tufte a fost un sportiv de legendă al Norvegiei. A fost dublu campion olimpic la canotaj, Atena 2004 şi Beijing 2008, şi dublu campion mondial la canotaj, Luzern 2001 şi Milano 2003.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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