Doliu în lumea sportului. A murit norvegianul Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj 

Lumea sportului mondial este din nou în doliu după ce, luni seara, a fost anunţat decesul celui care a fost Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj.

Olaf Tufte, dublu campion olimpic de canotaj, a murit la 50 de ani - Profimedia

Fostul sportiv norvegian, ajuns la 50 de ani, a leşinat duminică seara, la ferma sa din apropiere de Oslo. A fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar din Oslo, unde a fost ţinut sub supraveghere medicală până luni, când a fost declarat decesul.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre motivul care a dus la decesul lui Olaf Tufte, dar se ştie că trupul bărbatului a fost găsit cu întârziere, nefiind nimeni în preajmă când marele sportiv a leşinat.

Olaf Tufte a fost un sportiv de legendă al Norvegiei. A fost dublu campion olimpic la canotaj, Atena 2004 şi Beijing 2008, şi dublu campion mondial la canotaj, Luzern 2001 şi Milano 2003.