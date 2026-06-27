Pilotul Mercedes, George Russell, a obţinut sâmbătă pole position-ul pentru Marele Premiu de Formula 1 al Austriei. El i-a devansat pe cei doi piloţi Ferrari, Charles Leclerc şi Lewis Hamilton, la câteva momente după ce Max Verstappen de la Red Bull a părăsit dramatic Q3 în urma unui accident.

George Russell pleacă din pole-position. Marele Premiu al Austriei, duminică, de la 15:45, pe Antena 1 - Profimedia Images

Piloţii se aflau în ultimul tur al sesiunii de calificare pentru pole position când Verstappen a pierdut controlul maşinii în virajul 9 şi s-a izbit de barierele de protecţie, provocând apariţia steagurilor galbene duble.

În timp ce Kimi Antonelli (Mercedes) - care deţinea pole-ul provizoriu după primele tururi din Q3 - a încetinit şi nu a reuşit să-şi îmbunătăţească timpul, coechipierul său, Russell, a trecut cu bine de steagurile galbene (susţinând ulterior că a ridicat piciorul de pe acceleraţie) şi a înregistrat un timp cu două zecimi mai rapid decât Leclerc şi Hamilton, care se aflau în faţa lui Verstappen pe circuit şi au reuşit, la rândul lor, să-şi îmbunătăţească timpii.

Astfel, Russell, Leclerc, Hamilton şi Antonelli ocupă provizoriu primele patru locuri pe grila de start pentru cursa de duminică, înaintea lui Verstappen, a piloţilor McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, a celui de-al doilea Red Bull condus de Isack Hadjar, precum şi a maşinilor Racing Bulls conduse de Liam Lawson şi Arvid Lindblad.

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Formula 1 continuă în acest weekend cu una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului. Red Bull Ring găzduiește Marele Premiu al Austriei, o cursă în care viteza, strategia și precizia vor fi puse la încercare pe unul dintre cele mai scurte și intense circuite din calendar. Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.