Calendar ortodox complet iulie 2026. Când avem sărbători cu cruce neagră şi cruce roşie

Cum luna iunie se apropie de final, am decis că este momentul să vedem ce ne rezervă calendarul pe iulie 2026, respectiv ce sărbători religioase avem în luna care vine.

În iulie 2025, a VII-a lună a anului, avem două sărbători cu cruce roşie în calendarul ortodox, sărbători extrem de importante pentru toţi creştinii ortodocşi.

Luna iulie sau Cuptor este a șaptea lună a anului în calendarul Gregorian. Este una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile şi este o lună importantă din an pentru creștini. Este a șaptea lună din an și cea mai călduroasă.

Prima săptămână din luna iulie este dedicată muncilor grele, iar a doua reprezintă zilele aprige sau surorile Sfântului Ilie, zeițele soarelui. În a treia săptămână este prăznuit Sfântul Ilie, iar ultima săptămână este dedicată verii.

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Sf. Ilie, sărbătorit pe 20 iulie 2026

Una dintre cele mai importante sărbători ale lunii iulie 2023 este sărbătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul și Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți. În calendarul creștin ortodox, aceasta este singura sărbătoare marcată cu cruce roșie din luna iulie.

Sfântul proroc Ilie Tesviteanul este cunoscut de către credincioși ca fiind făcător de minuni și aducător de ploi în perioada de secetă. Sărbătoarea Sfântului Ilie este și ziua Aviației Române, iar din anul 1913, acest Sfânt este considerat ocrotitorul și patronul aviatorilor.

Potrivit legendelor, Sfântul Ilie a fost un om gospodar. Acesta și-ar fi ucis părinții și a mers apoi la Dumnezeu pentru a-și cere iertare, primind un car și un bici de foc pentru a-i ucide pe diavolii care îl stăpâneau.

Tradiţii şi obiceiuri de Sfantul Ilie

Există o serie de tradiții și obiceiuri care sunt respectate cu strictețe în această zi. De Sfântul Ilie, oamenii nu lucrează, pentru a nu cădea grindina. Totodată, oamenii nu mănâncă mere în ziua de Sfântul Ilie, pentru ca grindina să nu fie de mărirea acestora.

De asemenea, în dimineața zilei de Sfântul Ilie, se culeg plante pentru leacuri, mai ales busuioc, care mai apoi sunt puse la uscat. Femeile duc busuiocul la biserică pentru a fi sfințit, iar când se întorc acasă îl pun pe foc, iar cenușa o folosesc în scopuri terapeutice.

Sunt 13 sărbători cu cruce neagră în luna iulie 2026

Sărbătorile notate în calendarul ortodox cu o cruce neagră sunt 13 la număr, iar acestea sunt zilele de 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 26 și 27 iulie. Iată care este calendarul ortodox al lunii iulie 2026.

Calendar ortodox pentru luna iulie 2026