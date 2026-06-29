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David Popovici va face un cantonament comun cu Pan Zhanle. Sportivul chinez a venit în România

David Popovici, cantonament comun cu Pan Zhanle David Popovici anunţă face un cantonament comun cu Pan Zhanle - Facebook - David Popovici
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.06.2026, 14:56 | Modificat la 29.06.2026, 14:56

David Popovici a anunţat că va face un cantonament comun cu chinezul Pan Zhanle, care a sosit în România.

"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle şi echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire. Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experienţă pentru noi toţi, atât pe plan sportiv, cât şi cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit! " în mandarină: 欢迎 (huan-ying). Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi - jurnalişti şi fani - să ne susţineţi prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului", a scris Popovici pe Facebook.

Pan Zhanle este deţinătorul recordului mondial în proba de 100 metri liberi.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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