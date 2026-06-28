George Russell a câştigat Marele Premiu al Austriei. Este al doilea său succes din acest sezon - Profimedia Images

Pentru Russell este al doilea succes din acest sezon, după cel din prima etapă, din Australia.

“Este incredibil să fiu din nou pe treapta cea mai înaltă. A trecut ceva vreme, aşa că cu siguranţă o să mă bucur din plin de acest moment în seara aceasta. Max şi Red Bull au fost incredibil de rapizi în acest weekend, aşa că bravo lor. A trebuit să dau tot ce am putut în fiecare tur, ştiam cât de rapizi erau cei din spatele meu”, a declarat Russell.

Pe locul doi s-a clasat oladezul Max Verstappen (Red Bull), pe trei a terminat italianul Kimi Antonelli (Mercedes), pe patru Oscar Piastri (McLaren), pe cinci Lewis Hamilton (Ferrari), pe şase Isack Hadjar (Red Bull Racing), pe şapte Lando Norris (McLaren), pe opt Charles Leclerc (Ferrari), pe nouă Liam Lawson (Racing Bulls) şi pe 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls).

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Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Marii Britanii, care va avea loc în perioada 3 -5 iulie.