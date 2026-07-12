Pilotul de curse moto Adrian Rus-Sinner a murit într-un accident în timpul unei curse în Cehia

Pilotul de curse moto Adrian Rus – Sinner a murit sâmbătă într-un accident produs în timpul unei curse la Brno, în Cehia. După tragicul eveniment în care și-a mai pierdut viața un sportiv, organizatorii au decis anularea întregului program competițional din acest weekend.

Federația Română de Motociclism a anunțat că doi sportivi au murit sâmbătă, în cursul programului competițional din cadrul din cadrul unei curse de moto la Brno. Unul dintre piloți este Adrian Rus – Sinner, potrivit Mediafax.

Competiţia a fost anulată

„Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno. Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi. În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner”, a transmis Federația într-un mesaj pe Facebook.

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Organizatorii au decis, în urma tragicului accident să anuleze întregul program competițional rămas din acest weekend.

În mesaj, Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.

Federația Română de Motociclism precizează în final că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment.