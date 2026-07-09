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Conflictul dintre Mbappe şi paraguayeni continuă, un manechin ce îl reprezenta pe francez fiind incendiat

Paraguayenii nu l-au iertat pe Mbappe pentru eliminarea de la Cupa Mondială 2026 Paraguayenii nu l-au iertat pe Mbappe pentru eliminarea de la Cupa Mondială 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.07.2026, 13:55 | Modificat la 09.07.2026, 14:46

Naţionala de fotbal a Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce s-a impus greu, scor 1-0, în confruntarea cu Paraguay, din optimi.

Meciul a fost plin de momente conflictuale şi a fost decis de un gol marcat din penalty, în minutul 70, de atacantul Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid.

Conflictul dintre cele două părţi a continuat şi după meci, în el implicându-se inclusiv Celeste Amarilla, o senatoare din Paraguay, care i-a adresat starului francez jigniri rasiste şi cuvinte greu de reprodus.

Reprezentanţii Federaţiei Franceze de Fotbal şi chiar Administraţia Prezidenţială de la Paris şi-au manifestat susţinerea pentru Mbappe, dar asta nu i-a împiedicat pe paraguayeni să-l declare pe Mbappe drept cea mai detestată personalitate a momentului.

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Mai mult, paraguayenii au ajuns chiar într-acolo încât să dea foc unui manechin ce îl întruchipa pe Mbappe. Imaginile cu momentul în care manechinul Mbappe este incediat au făcut înconjurul ţării, devenind virale în Paraguay.

Redactia Observator
Redactia Observator
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