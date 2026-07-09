Conflictul dintre Mbappe şi paraguayeni continuă, un manechin ce îl reprezenta pe francez fiind incendiat

Naţionala de fotbal a Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce s-a impus greu, scor 1-0, în confruntarea cu Paraguay, din optimi.

Paraguayenii nu l-au iertat pe Mbappe pentru eliminarea de la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Meciul a fost plin de momente conflictuale şi a fost decis de un gol marcat din penalty, în minutul 70, de atacantul Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid.

Conflictul dintre cele două părţi a continuat şi după meci, în el implicându-se inclusiv Celeste Amarilla, o senatoare din Paraguay, care i-a adresat starului francez jigniri rasiste şi cuvinte greu de reprodus.

Reprezentanţii Federaţiei Franceze de Fotbal şi chiar Administraţia Prezidenţială de la Paris şi-au manifestat susţinerea pentru Mbappe, dar asta nu i-a împiedicat pe paraguayeni să-l declare pe Mbappe drept cea mai detestată personalitate a momentului.

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Mai mult, paraguayenii au ajuns chiar într-acolo încât să dea foc unui manechin ce îl întruchipa pe Mbappe. Imaginile cu momentul în care manechinul Mbappe este incediat au făcut înconjurul ţării, devenind virale în Paraguay.