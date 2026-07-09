Universitatea Cluj, meci de foc cu Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League 

Universitatea Cluj, vicecampioana României la fotbal, va debuta joi seara în Europa League, ardelenii urmând să înfrunte pe Dinamo Kiev, în deplasare, în prima manşă din primul tur preliminar, într-un meci care va începe la ora 20.00.

Universitatea Cluj înfrută pe Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League - Profimedia

Cum Dinamo Kiev nu are posibilitatea de a juca pe teren propriu meciurile din cupele europene, duelul cu Universitatea Cluj se va desfăşura la Lublin, în Polonia.

Chiar şi aşa, ucrainenii sunt văzuţi drept mari favoriţi, având de partea lor numeroase alte atuuri. În primul rând vorbim despre un plus semnificativ în ceea ce priveşte valoarea loturilor. Chiar dacă nu îşi mai permite să atragă fotbalişti de top, ca în anii precedenţi, Dinamo Kiev are un lot cotat la 92,88 milioane de euro, cotă de aproape cinci ori mai mare decât cea a Universităţii Cluj.

Dacă la clujeni cel mai bine cotat fotbalist este Jovo Lukic, 2,2 milioane de euro, Dinamo Kiev mizează din plin pe Matviy Ponomarenko, 12 milioane de euro, Volodymyr Brazhko, 10 milioane de euro, sau Taras Mykhavko, 10 milioane de euro.

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Pe de altă parte, bookmakerii mizează pe Dinamo Kiev, cotă 1,4 la victorie joi seara, şi din cauză că Universitatea Cluj a dezamăgit în pregătiri, vicecampioana României cedând clar în ultimele meciuri jucate, 0-3 cu Vojvodina şi 0-3 cu Nyiregyhaza.

Totuşi, elevii lui Cristiano Bergodi nu dezarmează şi sunt pregătiţi să forţeze răsturnarea calculelor hârtiei. "Studenţii" caută să obţină un rezultat cât mai bun la Lublin, astfel încât returul din România, de joi, 16 iulie, de la ora 20.30, să fie unul care să se joace "cu calificarea pe masă".

Dacă trece de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj joacă, în turul II preliminar din Europa League, cu formaţia greacă PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. Dacă este eliminată de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj merge în turul II preliminar din Conference League, unde ar urma să întâlnească echipa norvegiană Brann Bergen.