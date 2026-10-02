Observator » Sport » Polonia - România, ora 21.45, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duelul echipelor în suferinţă

Live Text Polonia - România, ora 21.45, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duelul echipelor în suferinţă

Naţionala de fotbal a României susţine vineri seara, de la ora 21.45, în deplasare, la Varşovia, un nou meci din UEFA Nations League, "tricolorii" urmând să înfrunte Polonia într-un duel care va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Polonia şi România se înfruntă în UEFA Nations League Polonia şi România se înfruntă în UEFA Nations League Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Publicat la 02.10.2026, 11:28 | Modificat la 02.10.2026, 11:35
Cuprins
Sorteaza dupa:
02.10.2026, 11:31

Polonia şi România, două echipe în suferinţă 

Vineri seara, la Varşovia, se înfruntă două echipe care traversează perioade foarte slabe. Polonia, un punct după două meciuri, şi România, zero puncte după două meciuri, îşi joacă, practic, ultima şansă de a mai rămâne în lupta pentru câştigarea grupei de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Însă, şi Polonia şi România sunt în momente dificile. Polonia nu a mai câştigat un meci din martie, 2-1 cu Albania, de atunci înregistrând două egaluri şi trei înfrângeri. România are o singură victorie în cele şase meciuri disputate în acest an, 2-1 cu Ţara Galilor, în iunie. În rest, "tricolorii" au înregistrat un egal şi patru înfrângeri.

Polonezii sunt favoriţi graţie palmaresului direct. În ciuda faptului că niciuna dintre echipe nu traversează o perioadă bună, specialiştii consideră, totuşi, că gazdele sunt favorite, graţie susţinerii fanilor, dar, mai ales, graţie avantajului moral oferit de meciurile directe. România şi Polonia s-au înfruntat de trei ori în ultimii aproape 17 de ani şi de fiecare dată s-a impus Polonia şi nu oricum ci chiar la scor. Polonezii au câştigat cu 4-1 un amical jucat în februarie 2013 şi au bifat şi o dublă victorie în preliminariile pentru Mondialul din 2018, 3-1 acasă şi 3-0 la Bucureşti.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
02.10.2026, 11:30

Loturi Polonia şi România 

Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să mizeze, la meciul cu România, pe: 1. Bulka, 2. Cash, 3. Wojtuszek, 4. Kedziora, 5. Bednarek, 6. Slisz, 7. Pietuszewski, 8. Urbanski, 9. Lewandowski, 10. Zielinski. 11. Swiderski, 12. Kochalski, 13. Zukowski, 14. Kiwior, 15. Puchacz, 16. Nowak, 17. Skoras, 18. Regula, 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski, 22. Abramowicz, 23. Potulski.

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a anunţat, deja, că la acest meci mizează pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Marius Marin, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Borza, 16. Cojocaru, 17. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin, 19. Cîrjan, 20. Man, 21. Moruţan, 22. Racoviţan, 23. Strata.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
02.10.2026, 11:29

Arbitru din Elveţia la Polonia - România 

Meciul dintre Polonia şi România, de la Varşovia, din UEFA Nations League, va fi arbitrată de o brigadă elveţiană alcătuită din Urs Schnyder, Marco Zurcher şi Benjamin Zurcher.

Arbitru de rezervă este elveţianul Sven Wolfensberger, în timp ce în camera VAR vor fi elveţienii Fedayi San şi Michele Schmolzer.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
polonia romania gheorghe hagi ianis hagi lewandowski
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.