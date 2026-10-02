Meciul Naţionalei nu este singura competiţie de astăzi! Pentru că la Constanţa, adrenalina nu pleacă odată cu vara. Vântul puternic îi aduce la malul mării pe cei mai buni sportivi de kitesurfing.

Iubitorii sporturilor nautice sunt așteptați din toată țara la Constanța pentru că vântul este potrivit, este perfect pentru kitesurfing. Competiția de astăzi are trei categorii, de la 16 ani în sus pentru fete, avem categoria noastră, și pentru riderii de peste 45 de ani.

Juriul, care este și de data aceasta internațional, punctează cel mai spectaculos salt. 70% contează înălțimea zborului și 30% dificultatea lui. Așadar, da, astăzi la Constanța chiar vom avea spectacol pe apă. Kitesurfingul a câștigat teren pe litoralul românesc în ultimii ani.

Sunt deschise tot mai multe școli de kitesurfing acolo. Așadar, dacă vreți să veniți și în extra sezon și să vă bucurați de adrenalină pe apă, puteți să faceți lucrul acesta. Găsiți aici echipamente de închiriat, tot ce aveți nevoie, instructori, dar și vânt, bineînțeles.

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Și este important să mai știți că o oră de kitesurfing costă în jur de 300-350 lei și aveți nevoie cam de 10 ședințe să vă obișnuiți cu placa, cu zmeul și cu marea.