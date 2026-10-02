Tot mai multe unităţi de învăţământ de la ţară au făcut pasul spre digitalizare, iar efectele sunt tot mai vizibile. Elevii sunt mult mai implicaţi în activităţi care necesită lucrul cu astfel de echipamente, iar cadrele didactice se laudă cu performanţele pe care copiii le aduc odată cu participarea la concursuri. Un exemplu concret vine din Gorj, acolo unde mai multe şcoli au fost dotate cu echipamente pe care până demult le vedeam doar în şcolile din mediul urban. Investiţia nu este unică în ţara noastră, iar totul a fost posibil cu ajutorul programelor de finanţare prin fonduri europene.

Tehnologia de ultimă generaţie nu mai este un simbol doar pentru şcolile din marile oraşe, ci dimpotrivă. În mediul rural, tot mai multe unităţi de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie. Este şi cazul mai multor comune din judeţul Gorj.

"Avem astăzi la nivelul liceului tehnologic Constantin Brâncuşi aparatură modernă, avem table interactive, avem ochelari VR, avem imprimantă 3D totul pentru a crea o şansă mult mai bună copiilor din mediul rural. Elevii nu învaţă doar să fie obişnuiţi cu ele, să şi lucreze, să le pună în practică, să-şi construiască astfel viitorul cu propriile lor mâini", explicat un reprezentant al liceului.

Iar avantajele se pot vedea cu ochiul liber. Elevii sunt cei mai mulţumiţi de echipamentele care sunt la curent cu evoluţia tehnologică.

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"De exemplu, avem o schemă electrică, fiind un liceu tehnologic, elevii pot să folosească aceste lucruri pentru rezultate mai bune ale învăţării", a mai spus reprezentantul liceului.

"Dacă cineva nu are manualul, putem să intrăm pe manualul digital, putem să dăm la cântece, să dăm de informaţii care nu se găsesc în anumite manuale", a spus o elevă.

Iar rezultatele au şi apărut.

"Avem un robot construit de elevii de clasa a 11-a, acest robot a câştigat locul întâi pe judeţul Gorj în Târgu Jiu şi locul doi pe ţară", a spus un profesor.

Dotarea şcolilor cu echipamente digitale a fost posibilă cu ajutorul fondurilor europene, iar acestea sunt accesate de aproximativ patru ani în unităţile din Gorj.