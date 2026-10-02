Putin avertizează Occidentul că se apropie de "marginea prăpastiei". Ce plan are Rusia în Marea Neagră

Pentru Moscova este important să oprească livrările de armament şi combustibil către Ucraina prin Marea Neagră, este mesajul transmis azi de Kremlin. Asta după ce Vladimir Putin a avertizat ieri Occidentul, la forumul Valdai de la Moscova, să nu escaladeze situația, pentru că lumea traversează un moment periculos. Liderul rus a mai amenințat că va folosi toate armele disponibile dacă exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică ar fi atacată direct.

Vladimir Putin, la Forumul de Discuţii Valdai de la Moscova, 1 octombrie 2026 - Profimedia

"Este foarte important pentru noi să oprim complet livrările pe cale maritimă către Ucraina de echipamente militare, muniţie, combustibil pentru forţele armate ucrainene, acţiuni care sunt în curs de desfăşurare şi vor continua", a declarat azi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Putin a spus că Rusia va folosi arme nucleare dacă Kaliningradul va fi atacat

Precizările Kremlinului vin după ce președintele Vladimir Putin a transmis ieri că lumea traversează un moment periculos și a avertizat Occidentul să nu escaladeze războiul din Ucraina prin amenințarea exclavei ruse Kaliningrad, pe care Moscova ar apăra-o, potrivit lui, inclusiv cu arme nucleare, dacă ar fi necesar.

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La forumul de discuții Valdai, ținut la Moscova, Putin și-a reluat discursul potrivit căruia nu a avut de ales când a pornit războiul din Ucraina, declanșat pentru a apăra securitatea Rusiei. Liderul de la Kremlin a spus din nou că Rusia nu are niciun plan să atace vreo țară europeană și că vrea să conviețuiască pașnic în Europa.

Cu toate astea, a spus iar că Moscova va recurge la toate armele din arsenalul său, inclusiv la cele nucleare, dacă exclava Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, ar fi amenințată.

"Dacă va fi vorba despre un atac direct asupra Federației Ruse, în acest caz ne referim la Kaliningrad și, poate, și la alte teritorii, atunci problema utilizării de către Federația Rusă a tuturor armelor aflate la dispoziția țării noastre va ajunge, desigur, inevitabil și imediat pe ordinea de zi. Este inevitabil", a subliniat el.

Putin: Nimeni nu are arme ca ale noastre

Putin a mai declarat că Rusia este conștientă că s-ar confrunta cu "un adversar (NATO) de două ori mai mare decât noi". "Va trebui să ne folosim avantajele competitive în această confruntare. Da, desigur, Franța și Marea Britanie sunt puteri nucleare, înțelegem foarte bine acest lucru și suntem pe deplin conștienți. Dar nimeni altcineva nu deține tipul de arme pe care Rusia îl are astăzi. Acesta este avantajul nostru competitiv", s-a lăudat Putin.

Declarațiile au venit după ce Rusia a trimis săptămâna aceasta către NATO o notă diplomatică în care Moscova avertiza alianța că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze Kaliningrad, regiune puternic militarizată, de dimensiunea Dobrogei.

Avertismentul Rusiei arată îngrijorarea Moscovei față de ceea ce rușii numesc o amenințare tot mai mare a NATO la adresa Kaliningradului. Mark Rutte a declarat că răspunsul alianței a fost acela că este o organizație defensivă și că amenințările nucleare nu sunt utile.

Noile schimburi de replici vin în contextul în care guvernele europene au acuzat Moscova că și-a intensificat "războiul hibrid" pe continent, prin sabotaje și incendieri.

Rusia a negat acuzațiile și a respins în repetate rânduri declarațiile politicienilor occidentali că se pregătește să atace o țară NATO.

Putin spune că lumea trăiește un moment periculos și avertizează Occidentul să nu escaladeze conflictul

Putin a avertizat că ciclurile de escaladare ale conflictelor internaționale ar putea conduce rapid la scenarii periculoase şi a vorbit despre "marginea prăpastiei".

"Trebuie să înțelegem că momentul în care nimic nu mai poate fi schimbat poate veni foarte repede și pe neașteptate pentru toată lumea. Logica escaladării, a unor măsuri de represalii din ce în ce mai dure, duce la un punct fatal de la care nu mai există întoarcere", a transmis el.

"La baza acestei escaladări stau aroganța și încrederea prea mare în sine. Acest drum duce spre marginea prăpastiei. Cu atât mai mult azi, când arsenalele marilor puteri ale lumii conțin arme capabile să distrugă întreaga viață sau, cel puțin, să aducă Pământul într-o stare catastrofală", a spus Putin.

"Putem fi siguri că aceste arme nu vor fi folosite niciodată? Desigur că nu. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să evităm un asemenea deznodământ", a adăugat el.

Putin a exclus să oprească atacurile în Marea Neagră

Deși s-a declarat pregătit pentru o întâlnire trilaterală cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu președintele SUA, Donald Trump, Putin a spus că vrea mai întâi o agendă concretă a discuțiilor și a exclus ideea opririi atacurilor rusești asupra țintelor ucrainene din zona Mării Negre.

A recunoscut totuși că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au costat Rusia aproximativ 1% din produsul intern brut, avertizând că răspunde acum Ucrainei cu aceeași monedă.

Putin: Moscova nu intenționează să atace "mâine" fabricile de arme din Europa, care ajută Ucraina

Reuters a subliniat că, deși a descris sprijinul occidental acordat Kievului pentru a lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus drept o amenințare pentru viitor, Putin a declarat că Moscova nu intenționează să atace "mâine" fabricile de armament din Europa care aprovizionează Ucraina.