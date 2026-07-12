Raliul Sibiului 2026: adrenalină, cai putere și viteză. Motoarele au fost turate în centrul oraşului

Adrenalină şi mulţi cai putere în acest weekend la Raliul Sibiului. Vorbim despre unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului, unde cei mai buni piloţi din ţară se luptă. Miza e să intre în cea de-a patra etapă a sezonului, care a debutat chiar în centrul oraşului.

Mii de spectatori s-au adunat în acest weekend la Sibiu, cu toţii uniţi de aceeaşi pasiune - adrenalina pe care o simt la raliu.

"Raliul Sibiului este întodeauna un eveniment extraordinar, de o anvergură extraordinară, care crează o efervescenţă. Sibiul şi motorsportul se înţeleg bine împreună, este un festival de motosport", a declarat Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei de Automobilism Sportiv.

Raliul Sibiului 2026: adrenalină, cai putere și viteză

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"Niciodată nu iau startul gândindu-mă la locul doi, tot timpul încerc să câştig, tot timpul încerc să dau totul şi vom vedea. Acesta e unul dintre raliurile foarte imprevizibile, nu ştii niciodată ce se întâmplă", spune un pilot.

Favorit la locul întâi este Raul Badiu, originar din Sibiu, şi marea speranţă a oraşului.

"Nicăieri nu-i ca acasă, partenera e la Sibiu, cele mai frumoase probe, familia alături. Am aici dovada că dacă nu câştig se zice că un copil îţi dă o secundă pe kilometru în plus, eu am doi, aşa că să vedem dacă voi fi aproape de locul unu, e clar de unde e problema", a declarat Raul Badiu, pilot.

Lider până acum este Simone Tempestini, de 10 ori campion naţional absolut şi care are deja 6 victorii la Raliul Sibiului.

"O să muncim în acest final de săptămână, să mai încercăm să obţinem o victorie, este un raliu dur, greu, plin de surprize, aşa că o să încercăm să fim cei mai buni şi să ne luptăm frumos pe probe", a declarat Simone Tempestini, pilot.

Punctul culminant azi-noapte a fost la proba de pe Șanta, acolo unde piloţii au facut spectacol în uralele fanilor de motorsport.

Raliul Sibiului continuă şi astăzi, dar cu o probă dublă, tot pe Șanta.