Un fotbalist care a jucat în Liga Campionilor şi a câştigat trei campionate a murit fulgerător la 44 de ani. Gabi Mureşan, jucător de bază pentru CFR Cluj şi echipa naţională, s-a înecat într-un lac adânc de patru metri. Operaţiunea de salvare a fost lungă şi grea, cu final tragic, din păcate. Pompierii l-au scos din apă abia după ce l-au localizat cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl avea la mână.

Soţia, prietenii şi foştii colegi ai lui Gabi Mureşan sunt în stare de şoc. Fotbalistul a fost unul dintre pilonii „generaţiei de aur" de la CFR Cluj. A câştigat de trei ori titlul de campion şi de trei ori Cupa României. A jucat şi în Liga Campionilor şi a fost selecţionat de nouă ori la echipa naţională. Dispariţia lui a făcut înconjurul Europei.

The Sun din Marea Britanie a scris despre moartea unei foste vedete din Champions League, iar Uniunea Europeană a Asociaţiilor de Fotbal a transmis condoleanţe apropiaţilor.

"Un om extraordinar de bun. Ajuta pe fiecare, era un om... nu am cuvinte!", spune o localnică.

Articolul continuă după reclamă

Sportivul de 44 de ani şi-a petrecut ultima seară împreună cu prietenii la pensiunea sa din Apold, Mureş. A intrat în saună, apoi, aproape de miezul nopţii, s-a aruncat în apele lacului de pe proprietatea lui. După două ture de înot, doi amici au văzut că se zbătea să ajungă la mal.

"Eu m-am întors să mă duc la înapoi la căsuţă, însă Celălalt mi-a atras atenţia. Lucian. Vezi că nu mai poate. M-am dus în direcţia unde l-am văzut ultima dată şi am început mă scufund. La nimereală, că nu vedeam nimic", a declarat Toni Lucian Dumitru, preot.

Scos din lac după trei ore

Fostul fotbalist a fost scos din lac după aproape trei ore de când intrase să înoate. A fost căutat în tot acest timp de pompieri şi apropiaţi, însă fără succes din cauza întunericului. În cele din urmă, la faţa locului a sosit un scafandru profesionist, care a reuşit să-l localizeze datorită ceasului inteligent pe care sportivul îl avea la mână.

Cauza tragediei pare să fie un stop cardiac. Fostul fotbalist Gabi Mureşan ar fi început să aibă probleme după ce a intrat în apa rece a lacului încins şi cu pulsul mărit după saună. O eroare pe care mulţi o fac fără să îşi dea seama că îşi pun viaţa în pericol.

"Trebuie să avem în vedere că pulsul poate creşte până la 120 - 140 de bătăi pe minut în repaos. În contactul feţei sau al toracelui cu apa, tendinţa este de a se activa mecanisme de reducere a bătăilor cardiace. Printr-un mecanism reflex. E ca o degringoladă, aşa, temporară, care se produce în organism", a declarat Ştefan Busnatu - medic cardiolog.

După retragerea de pe gazon, a intrat în politică şi a devenit foarte respectat în comunitatea sa natală, unde era primar de şase ani.

"A fost prieten cu copiii mei. Au copilărit... Nu putem să-l uităm niciodată. Niciodată", spune o localnică.