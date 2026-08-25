Reacţia lui Radu Drăguşin, după ce Fiorentina a fost surclasată de Roma la debutul în noul sezon din Serie A

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din prima etapă a noului sezon de Serie A, iar Fiorentina, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a cedat lamentabil, 0-4, pe terenul celor de la AS Roma.

Fiorentina, cu Radu Drăguşin integralist, nu a avut nicio şansă în faţa perechii de atac Donyell Malen - Paulinho Dybala. Olandezul a marcat primele trei goluri ale Romei, toate din pasele lui Dybala.

Puştiul Pisilli, 21 de ani, abia intrat pe teren, a închis tabela, în minutul 86, iar AS Roma s-a instalat în fruntea clasamentului, după prima etapă, în timp ce Fiorentina este ultima, în ciuda celor peste 122 de milioane de euro investite în campania de transferuri din vară.

Deşi a fost neatent la două dintre golurile gazdelor, Radu Drăguşin a fost considerat unul dintre cei mai activi jucători ai Fiorentinei, fiind depăşit în aprecieri doar de mijlocaşul Cher Ndour şi ivorianul Christ Inao Oulai, fotbalist intrat pe parcursul meciului.

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În ciuda eşecului usturător, Radu Drăguşin îşi menţine optimismul şi anunţă că "trebuie să ne îmbunătăţim capacitatea de a rămâne în meci şi de a nu primi goluri. Vom ajunge încet-încet acolo, în timp. Suntem abia la început, iar Roma este o echipă puternică, cu jucători care joacă împreună de mulţi ani. Vom deveni şi noi mai puternici, dar mai întâi trebuie să ne cunoaştem mai bine, apoi totul va veni natural pe teren".