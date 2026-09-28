Loturi România şi Bosnia
Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a făcut schimbări numeroase şi surprinzătoare în lotul de 23 pregătit pentru această partidă, astfel că, la meciul de luni seara, antrenorul se va baza pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Strata, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Louis Munteanu, 10. Stanciu, 11. Bîrligea, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Borza, 15. Burcă, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. David Matei, 20. Olaru, 21. Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.
Sergej Barbarez, selecţionerul Bosniei şi Herţegovinei, ar urma să se bazeze, la meciul de la Bucureşti, pe: 1. Jurkas, 2. Mujakic, 3. Malic, 4. Muharemovic, 5. Kolasinac, 6. Tahirovic, 7. Smajlovic, 8. Gigovic, 9. Duric, 10. Demirovic, 11. Jovo Lukic, 12. Hamzic, 13. Basic, 14. Sunjic, 15. Memic, 16. Mahmic, 17. Hasic, 18. Katic, 19. Alajbegovic, 20. Bajraktarevic, 21. Radeljic, 22. Zlomislic, 23. Tabakovic.