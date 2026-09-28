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Live Text România - Bosnia, 21.45, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii" vor revanşa

Naţionala de fotbal a României susţine luni seara, pe teren propriu, de la ora 21.45, meciul cu Bosnia Herţegovina din etapa a II-a a grupei de UEFA Nations League, partidă care va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

România şi Bosnia Herţegovina se înfruntă în UEFA Nations League România şi Bosnia Herţegovina se înfruntă în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 28.09.2026, 13:08 | Modificat la 28.09.2026, 13:17
Cuprins
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28.09.2026, 13:11

Loturi România şi Bosnia 

 Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a făcut schimbări numeroase şi surprinzătoare în lotul de 23 pregătit pentru această partidă, astfel că, la meciul de luni seara, antrenorul se va baza pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Strata, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Louis Munteanu, 10. Stanciu, 11. Bîrligea, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Borza, 15. Burcă, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. David Matei, 20. Olaru, 21. Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.

Sergej Barbarez, selecţionerul Bosniei şi Herţegovinei, ar urma să se bazeze, la meciul de la Bucureşti, pe: 1. Jurkas, 2. Mujakic, 3. Malic, 4. Muharemovic, 5. Kolasinac, 6. Tahirovic, 7. Smajlovic, 8. Gigovic, 9. Duric, 10. Demirovic, 11. Jovo Lukic, 12. Hamzic, 13. Basic, 14. Sunjic, 15. Memic, 16. Mahmic, 17. Hasic, 18. Katic, 19. Alajbegovic, 20. Bajraktarevic, 21. Radeljic, 22. Zlomislic, 23. Tabakovic.

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28.09.2026, 13:11

România, misiune grea cu Bosnia Herţegovina 

Deşi cotaţi drept favoriţi la casele de pariuri, fotbaliştii României nu vor avea o misiune uşoară în duelul de luni seara. În primul rând, "tricolorii" nu beneficiază de avantajul fanilor, partida urmând a se desfăşura cu "porţile închise", din cauza unei suspendări încasate de Federaţia Română de Fotbal ca urmare a unor incidente provocate de fani.

În al doilea rând, oaspeţii au un ascendent moral în faţa României. Bosnia Herţegovina a învins de două ori anul trecut, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Bosniacii s-au impus la Bucureşti, în martie 2025, 1-0, iar apoi, în noiembrie, au câştigat şi meciul de pe teren propriu, scor 3-1.

În plus, Bosnia Herţegovina are un mic avantaj moral şi după rezultatele înregistrate în prima etapă. Dacă România a cedat pe terenul Suediei, 1-2, Bosnia Herţegovina a obţinut un punct de aur pe terenul Poloniei, 0-0.

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28.09.2026, 13:10

Arbitru din Portugalia la România - Bosnia 

Meciul dintre România şi Bosnia Herţegovina, de luni seara, de pe Arena Naţională, va fi arbitrat de o brigadă condusă la centru de portughezul Luis Godinho. Acesta va fi asistat de compatrioţii săi, Pedro Martins şi Pedro Almeida.

Arbitru de rezervă este portughezul Fabio Verissimo, iar în camera VAR vor fi portughezii Fabio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

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