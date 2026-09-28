România, misiune grea cu Bosnia Herţegovina

Deşi cotaţi drept favoriţi la casele de pariuri, fotbaliştii României nu vor avea o misiune uşoară în duelul de luni seara. În primul rând, "tricolorii" nu beneficiază de avantajul fanilor, partida urmând a se desfăşura cu "porţile închise", din cauza unei suspendări încasate de Federaţia Română de Fotbal ca urmare a unor incidente provocate de fani.

În al doilea rând, oaspeţii au un ascendent moral în faţa României. Bosnia Herţegovina a învins de două ori anul trecut, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Bosniacii s-au impus la Bucureşti, în martie 2025, 1-0, iar apoi, în noiembrie, au câştigat şi meciul de pe teren propriu, scor 3-1.

În plus, Bosnia Herţegovina are un mic avantaj moral şi după rezultatele înregistrate în prima etapă. Dacă România a cedat pe terenul Suediei, 1-2, Bosnia Herţegovina a obţinut un punct de aur pe terenul Poloniei, 0-0.