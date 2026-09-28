Guvernul Mureşan intră de azi în focul audierilor din Parlament, iar miniștrii propuși vor fi audiați timp de două zile în comisiile de specialitate. Între timp, PSD și AUR au anunțat clar că nu vor vota Guvernul, așa că misiunea lui Siegfried Mureșan este una aproape imposibilă.

Doar 6 miniștrii vor fi audiați astăzi, urmând ca restul de 10 miniștrii propuși în guvernul lui Siegfried Mureșan să fie audiați mâine, iar votul final este programat miercuri la ora 13.

Înainte de audierile din comisiile de specialitate, a avut loc o discuţie între premierul desemnat şi ministrii propuşi, în care au fost puse la punct ultimele detalii.

PSD a anunțat oficial astăzi, prin vocea lui Sorin Grindeanu, că nu va vota guvernul Mureșan.

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Sorin Grindeanu a anunțat de altfel că senatorii și deputații PSD vor sta în bănci și vor spune "prezent, nu votez".

Asta în timp ce George Simeon a anunțat că AUR va boicota atât audierile din comisiile de specialitate, cât și plenul reunit al Parlamentului de miercuri, unde urmează să se dea votul de investire pentru guvernul lui Siegfried Mureșan.

Ceea ce înseamnă că în acest moment, fără sprijinul PSD și fără voturile celor de la AUR, șansele ca guvernul Mureșan să treacă de testul Parlamentului sunt aproape inexistente.

Doar 170 de voturi au partidele care susțin guvernul Mureșan, e vorba de PNL, USR și UDMR, ceea ce înseamnă că lipsesc cel puțin 63 de voturi pentru ca acest cabinet să treacă de testul din Parlament.

Greu de crezut că Siegfried Mureșan va reuși în aceste două zile să îi convingă pe cei de la PSD să se răzgândească, atâta timp cât Sorin Grindeanu spunea că decizia social-democrațiilor este una ireversibilă.

Între timp, în Parlament au apărut semnale, prin vocea lui Petrişor Peiu, că AUR şi-ar dori o alianță la guvernare cu PSD.

De altfel, Petrișor Peiu spunea că AUR așteaptă acum un semn din partea PSD, o invitație la negocieri din partea lui Sorin Grindeanu pentru a încerca să coaguleze o majoritate PSD-AUR care să susțină instalarea unui guvern cu puteri depline.

Mai departe, dacă guvernul lui Siegfried Mureșan va pica în Parlament, președintele Nicușor Dan va convoca probabil o nouă rundă de consultări, deși teoretic s-ar deschide calea și către alegerile anticipate, doar că șeful statului a anunțat cât se poate de clar că nu preferă această variantă.

Iar mai departe, e posibil ca în urma acestor noi consultări de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan să vină cu o altă propunere de premier.

Ar putea fi Sorin Grindeanu de această dată și un guvern format în jurul Partidului Social-Democrat sau, de ce nu, un premier independent, pentru că există și această variantă pe masă, dar un premier independent care să coaguleze de asemenea un guvern în jurul Partidului Social-Democrat.