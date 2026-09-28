Patronul de afaceri turc, patron al celui mai profitabil lanț de shaormerii din București, a fost arestat preventiv în Turcia într-un dosar uriaș de spălare de bani. Anchetatorii suspectează că gruparea din care milionarul ar face parte ar fi folosit studenți cazați în căminele din capitală drept cărăuși pentru a transporta ilegal sume mari de bani între Turcia și România, prin intermediul unor valize sigilate.

Patronul lanțului de shaormerii este acuzat de conducerea unei grupări infracțional organizate, de spălare de bani, dar și de alte fapte foarte grave. E vorba de o schemă complexă prin care acesta lua sume foarte mari în lei, le convertea în euro, în dolari sau în lire sterline, pentru a le transporta mai apoi fizic peste graniță, pe ruta București-Ankara.

Folosea studenți cărăuși convinși din căminele pe care le administra, pentru a duce sumele de bani în Turcia cu condiția de a nu se uita în bagaje până când ajungeau la destinație. În cazul în care duceau aceste misiuni la bun sfârșit, era o recompensați financiar cu sume foarte mari. Toată comunicarea se făcea pe o aplicație criptată, prin mesaje.

Patronul lanţului de sharomerii a fost arestat preventiv alături de alte 32 de persoane care sunt suspectate că ar face parte din aceeași rețea.