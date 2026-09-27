Caniculă neobișnuită în vestul şi centrul Europei, cu temperaturi de 40°C. În România se răcește şi vin ploile

Un val de căldură neobișnuit de intens pentru această perioadă afectează vestul și centrul Europei, cu temperaturi care au depășit 40 de grade în Spania. În România, mai multe regiuni sunt afectate de intensificări ale vântului începând de duminică dimineaţă până miercuri seară, anunţă meteorologii. Luni, şapte judeţe vor fi sub atenţionare cod galben, prognoza indicând vânt cu viteze de 50 - 70km/h.

La Sevilla, temperaturile au ajuns pe 26 septembrie la 41,3 grade Celsius, o valoare cu totul neobișnuită pentru finalul lunii septembrie. Potrivit datelor prezentate, aceasta reprezintă una dintre cele mai târzii valori de peste 40 de grade Celsius înregistrate în Peninsula Iberică și Insulele Baleare de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Până în acest an, printre cele mai târzii zile cu temperaturi de cel puțin 40 de grade Celsius se numărau 25 septembrie 1983, când la Sevilla-Tablada au fost măsurate 40,0 grade, și 25 septembrie 2026, când la Andújar s-au înregistrat 40,1 grade Celsius.

Aerul foarte cald s-a extins și spre centrul și nordul continentului. În următoarele zile sunt posibile temperaturi cu mult peste valorile normale pentru sfârșitul lunii septembrie în mai multe regiuni din Franța, Benelux, Germania, Elveția, Scandinavia și zona baltică.

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După această perioadă neobișnuit de caldă, vremea se va schimba treptat. Aerul mai rece va avansa dinspre vest, iar temperaturile vor începe să scadă. Odată cu schimbarea masei de aer, ploile se vor extinde, iar în unele zone sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Cum va fi vremea de luni

În sud-vestul Europei și în extremitatea de vest, cerul va avea înnorări si local va ploua. Ploile vor fi și sub formă de aversă, iar pe arii restrânse se vor semnala descărcări electrice. Cele mai mari cantități de apă vor fi în vestul extrem al Franței, unde se vor acumula 35...45 l/mp. Înnorări și ploi, în general slab cantitativ, vor fi și în Peninsula Scandinavică și în zonele învecinate Mării Negre.

În restul continentului, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări în zonele învecinate Mării Negre și local în regiunile nordice și de sud-vest. Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă în sud-vestul Europei, în rest, nu se vor modifica semnificativ, iar în partea vestică și central-vestică a continentului, ele vor fi cu mult mai ridicate decât cele normale pentru sfârșitul lunii septembrie. În zonele joase de relief, dimineața, izolat va fi ceață.

Vremea în România până pe 8 octombrie

În ţară, vremea va rămâne relativ blândă în primele zile ale săptămânii viitoare, cu temperaturi de până la 26 de grade în vestul și sudul țării. De la începutul lunii octombrie însă, temperaturile vor începe să scadă, iar ploile vor deveni mai frecvente, mai ales în est și sud. Potrivit prognozei ANM, în unele zone montane sunt posibile chiar precipitații mixte.

În perioada 28-30 septembrie, temperaturile se vor menține apropiate de normal sau ușor peste mediile multianuale, în special în vest și nord-vest. Maximele vor ajunge la 26 de grade în Banat și Oltenia, în timp ce în estul Transilvaniei vor fi în jur de 17 grade.

În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va avea intensificări, cu viteze de 45-55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 55-75 km/h. Local, în Dobrogea, la munte și izolat în Moldova și Muntenia, sunt așteptate ploi slabe.

În Capitală, temperaturile maxime vor fi de 22-23 de grade pe 28 septembrie și de 21-22 de grade pe 29 septembrie. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor fi posibile mai ales noaptea. Vântul va avea intensificări de până la 40-45 km/h.

Pe 30 septembrie și 1 octombrie, vremea va rămâne apropiată de normal, cu temperaturi maxime de aproximativ 21 de grade și minime care vor coborî până la 5-11 grade. Vântul va continua să fie moderat, cu unele intensificări în timpul zilei.

Vremea se schimbă din 2 octombrie

Începând cu 2 octombrie, vremea se răcește în special în jumătatea de est a țării. ANM estimează o probabilitate mare de ploaie, iar temperaturile maxime vor fi, în general, între 15 și 22 de grade. La munte sunt posibile precipitații mixte.

În București, temperatura maximă va coborî la aproximativ 19 grade, iar temporar va ploua. Pe 3 și 4 octombrie, răcirea va continua. Temperaturile maxime vor ajunge la 14-20 de grade, iar în est și sud va crește probabilitatea de ploaie. În Capitală sunt prognozate maxime de 16-18 grade și vreme răcoroasă, cu ploi temporare.

Pe 4 octombrie, în majoritatea regiunilor, temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor situa între 15 și 19 grade, iar ploile locale vor deveni mai probabile. Pentru București sunt estimate 17-19 grade.

Tendința pentru perioada 5-8 octombrie indică temperaturi, cu oscilații de la o zi la alta și de la o regiune la alta, în general apropiate de normele perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi însă ridicată în cea mai mare parte a țării.