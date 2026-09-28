Francezii caută un dentist român și îi oferă 50.000 € să lucreze într-o zonă cu 10.000 de pacienți

O localitate din Franța caută un al doilea medic stomatolog pentru aproximativ 10.000 de pacienți, iar oferta publicată pe un grup de Facebook vine cu o serie de avantaje: 50.000 de euro primă de instalare, facilități fiscale, echipament medical și chiar cazare lângă cabinet.

Anunțul a fost publicat în urmă cu patru zile pe Facebook pe Grupul medicilor stomatologi, unde este prezentată oferta unui cabinet din Moulins-Engilbert, o localitate din departamentul Nievre, în regiunea Burgundia, Franța.

Cabinetul caută un medic stomatolog care să lucreze în regim liberal și să se alăture singurului dentist care deservește în prezent zona.

Localitatea este clasificată oficial drept "zonă foarte slab deservită" din punct de vedere medical. Pentru medicii care aleg să se instaleze aici există o primă de 50.000 de euro, dar și scutiri fiscale, localitatea fiind inclusă într-o zonă FRR, precum și sprijin pentru dotarea cabinetului.

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Medicul ar urma să lucreze într-un centru medical de aproximativ 900 de metri pătrați, alături de medici de familie, asistente, kinetoterapeuți și alți specialiști, potrivit anunțului.

Cabinetul stomatologic are trei săli și este dotat pentru implantologie, endodonție și imagistică digitală. Oferta promite însă și un avantaj important pentru medic: cea mai mare parte a activităților administrative este preluată de personalul cabinetului.

"Nu veți steriliza, nu veți încasa, nu veți face devize", se precizează în anunț. Medicul ar avea la dispoziție o asistentă și o secretară, astfel încât să se concentreze pe tratamentul pacienților.

Potrivit ofertei, cifra de afaceri poate ajunge la aproximativ 600.000 de euro pe an, iar retrocesiunea către cabinet este de 40-50%, procentul fiind negociabil. Programul propus este de luni până vineri, cu ziua de miercuri liberă, iar pentru medic există și posibilitatea de a găsi cazare în apropierea cabinetului.

Oferta se adresează unui stomatolog care are experiență în reabilitări complete, în timp ce partea de chirurgie poate fi învățată ulterior. Pentru a putea profesa, medicul trebuie să fie cetățean al unui stat UE și să fie înscris în Ordinul Medicilor Dentiști din Franța sau să îndeplinească cerințele pentru înscriere. De asemenea, este necesară cunoașterea limbii franceze.