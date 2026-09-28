Avion ultrauşor, aterizare forţată pe pista Aerodromului Iași. Aeronava a luat foc

Incident periculos petrecut în această dimineaţă, 28 septembrie, pe Aerodromul din Iaşi. Avionul a aterizat forţat, iar pilotul a fost transportat la spital.

Potrivit primelor informaţii, pilotul avionului ultrauşor a transmis că are probleme tehnice, iar avionul a dispărut de pe radar. Acesta a aterizat forţat pe pista Aerodromului Iași.

Aeronava a luat foc imediat după aterizare, dar incendiul a fost stins înainte de sosirea pompierilor.

Pilotul a fost preluat de echipajele medicale prezente la faţa locului şi transportat la spital pentru investigaţii suplimentare.