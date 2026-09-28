Preşedintele lui Manchester City dă asigurări: "Ancheta Premier League este departe de a se fi încheiat"

Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester City au fost găsiţi vinovaţi de comiterea a peste 100 de infracţiuni la finalul unei anchete demarate de oficialii Premier League.

Khaldoon Al Mubarak, şeful lui Manchester City, este convins că echipa sa va scăpa de acuzaţiile venite din partea Premier League - Profimedia

Reprezentanţii lui Manchester City erau acuzaţi, iniţial, de comiterea a 80 de infracţiuni financiare, în perioada 2009-2018, dar şi de comiterea a 35 de infracţiuni suplimentare în ceea ce priveşte lipsa de colaborare pe perioada anchetei.

Deşi într-un final au fost găsiţi vinovaţi de comiterea a 114 dintre cele 115 infracţiuni de care erau bănuiţi, majoritatea infracţiuni care vizau regula Fair Play-ului financiar, iar cei mai mulţi oameni de fotbal vorbesc, deja, de o eventuală retrogradare a clubului chiar până într-o divizie de amatori, oficialii lui Manchester City dau asigurări, prin vocea preşedintelui Khaldoon Al Mubarak, că "ancheta Premier League în ceea ce ne priveşte este departe de a se fi încheiat".

Şeful "cetăţenilor" susţine, printre altele, că "ne-am confruntat cu provocări împreună şi înainte şi le-am depăşit. Mulţi încă încearcă să împiedice progresul clubului nostru. Nu le vom oferi această oportunitate".

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Khaldoon Al Mubarak afirmă şi că reprezentanţii clubului s-au purtat cu discreţie pe perioada anchetei tocmai pentru că "avem în vedere natura strict confidenţială a procedurilor legale, precum şi angajamentul nostru de a le respecta".