Preşedintele lui Manchester City dă asigurări: "Ancheta Premier League este departe de a se fi încheiat"
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester City au fost găsiţi vinovaţi de comiterea a peste 100 de infracţiuni la finalul unei anchete demarate de oficialii Premier League.
Reprezentanţii lui Manchester City erau acuzaţi, iniţial, de comiterea a 80 de infracţiuni financiare, în perioada 2009-2018, dar şi de comiterea a 35 de infracţiuni suplimentare în ceea ce priveşte lipsa de colaborare pe perioada anchetei.
Deşi într-un final au fost găsiţi vinovaţi de comiterea a 114 dintre cele 115 infracţiuni de care erau bănuiţi, majoritatea infracţiuni care vizau regula Fair Play-ului financiar, iar cei mai mulţi oameni de fotbal vorbesc, deja, de o eventuală retrogradare a clubului chiar până într-o divizie de amatori, oficialii lui Manchester City dau asigurări, prin vocea preşedintelui Khaldoon Al Mubarak, că "ancheta Premier League în ceea ce ne priveşte este departe de a se fi încheiat".
Şeful "cetăţenilor" susţine, printre altele, că "ne-am confruntat cu provocări împreună şi înainte şi le-am depăşit. Mulţi încă încearcă să împiedice progresul clubului nostru. Nu le vom oferi această oportunitate".
Khaldoon Al Mubarak afirmă şi că reprezentanţii clubului s-au purtat cu discreţie pe perioada anchetei tocmai pentru că "avem în vedere natura strict confidenţială a procedurilor legale, precum şi angajamentul nostru de a le respecta".