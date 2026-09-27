Au plecat în Germania să cumpere utilaje și s-au întors cu o fabrică întreagă, la prețul unei vile de lux

Au plecat în Germania să cumpere câteva utilaje pentru producție, dar s-au întors cu o fabrică întreagă. Este povestea unor antreprenori turci care au ajuns să preia un întreg business pentru 400.000 de euro, după ce proprietarul, care nu avea moștenitori care să continue afacerea, le-a făcut o ofertă neașteptată.

Potrivit antreprenorului turc Omer Ekinci, inițial, proprietarul cerea 750.000 de euro doar pentru utilajele din fabrică. Ulterior, le-a propus să cumpere întregulă fabrică pentru un milion de euro. Oferta nu i-a convins pe cumpărători, care au făcut o contraofertă de 400.000 de euro, scrie Blic.

Negocierile s-au oprit atunci, însă două săptămâni mai târziu proprietarul i-a contactat din nou. De această dată, le-a propus să preia fabrica pentru suma oferită de ei. "Proprietarul fabricii din Germania nu avea cui să-i lase afacerea, așa că după două săptămâni i-a sunat și le-a spus: Veniți și preluați fabrica pentru 400.000 de euro”, a povestit Ekinci.

Au primit fabrica, utilajele și contractele

Pentru cei 400.000 de euro, tranzacția nu s-a limitat la halele de producție și utilaje. Potrivit lui Ekinci, noul proprietar a preluat clădirea fabricii, vehiculele, mașinile, matrițele și patentele.

Articolul continuă după reclamă

În pachet a intrat și un contract pe cinci ani cu o companie farmaceutică importantă din Germania, pentru furnizarea produselor fabricate în unitate.

"Pentru prețul unei vile din Turcia, au primit clădirea fabricii, vehiculele, utilajele, matrițele, patentele și un contract de furnizare pe cinci ani", a declarat antreprenorul turc.

Fabrici scoase la vânzare pentru că nu mai are cine să continue afacerea

Ekinci susține că situația nu este una izolată. În Europa există numeroase companii de familie ai căror proprietari nu au moștenitori interesați să preia și să continue afacerea. În astfel de cazuri, proprietarii ajung să caute cumpărători pentru companii care au deja clădiri, utilaje, angajați, clienți și contracte în derulare.

Potrivit antreprenorului turc, unele fabrici și companii sunt scoase la vânzare pentru sume cuprinse între 300.000 și 500.000 de euro, pe fondul schimbării generațiilor.