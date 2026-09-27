Satul în care o casă de 85 mp se vinde cu 11.000 de euro. Se află la 35 km de cel mai apropiat oraș

În timp ce prețurile locuințelor din orașe rămân ridicate, la sate încă pot fi găsite proprietăți la prețuri de câteva ori mai mici decât un apartament modest. Un astfel de exemplu este un imobil scos la vânzare în satul Labukovo, aflat la aproximativ 37 de kilometri de oraşul Niș din Serbia.

Proprietatea se întinde pe 2.500 de metri pătrați, iar pe teren se află o casă de 85 de metri pătrați. Locuința are trei camere, iar potrivit anunțului, aproximativ 80% din interior a fost renovat și casa poate fi locuită. Este o casă tradițională, construită din lemn și materiale naturale. Acoperișul a fost renovat şi au fost montate țigle noi și elemente pentru protejarea marginilor, scrie Blic.

Casa are curent electric, însă nu este racordată la apă. Fântâna veche de pe proprietate s-a prăbușit, astfel că noul proprietar ar trebui fie să sape una nouă, fie să găsească o soluție pentru alimentarea cu apă.

Pe lângă casă, terenul mai are o pivniță din piatră, un hambar și chiar o toaletă în curte. Proprietatea este înconjurată și de pomi fructiferi: peri, caiși, smochini, meri, nuci, cireși, pruni și vișini.

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Imobilul se află la aproximativ doi kilometri și jumătate - trei kilometri de satul Popsica și de Mănăstirea Sfântul Arhanghel Gavril. Drumul asfaltat ajunge aproape până la poartă, iar în apropiere există și iluminat stradal.

Prețul este de 11.000 de euro și este fix. Cumpărătorul trebuie să achite separat taxele și costurile notariale. Vânzătorul acceptă și varianta unui schimb pentru materiale de construcție, însă în acest caz valoarea proprietății este de 13.500 de euro.