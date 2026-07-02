Tottenham a ajuns la un acord pentru transferul lui Sandro Tonali de la Newcastle, pentru o sumă record

Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului Sandro Tonali de la rivala Newcastle, în schimbul a 100 de milioane de lire sterline (aproximativ 116 milioane de euro), inclusiv bonusuri, cea mai mare sumă plătită vreodată de clubul londonez pentru recrutarea unui fotbalist, informează mass-media britanică, citată de EFE.

Tonali, care şi-a început cariera la Brescia şi a mai evoluat la AC Milan înainte de a semna cu Newcastle, în iulie 2023, devine totodată cel mai scump jucător din istoria fotbalului italian.

Mijlocaşul, unul dintre jucătorii de bază ai selecţionatei Italiei, urmează să semneze un contract valabil până în 2032 cu Tottenham, unde va avea un salariu apropiat de 12 milioane de euro pe an, inclusiv bonusuri.

Transferul lui Tonali s-a făcut la insistenţele noului antrenor al lui Tottenham, italianul Roberto de Zerbi, care îl consideră pe fostul jucător al lui AC Milan o piesă indispensabilă pentru restructurarea liniei de mijloc a echipei sale.

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Spurs va încerca să finalizeze săptămâna aceasta încă un transfer, cel al mijlocaşului portughez Mateus Fernandes de la West Ham United, pentru 85 de milioane de lire sterline, conform presei britanice.