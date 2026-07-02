Şanse mici pentru Radu Drăguşin de a continua la Tottenham. Unde s-ar putea transfera

Viitorul fundașului central român Radu Drăgușin la Tottenham este sub semnul întrebării, în presa internațională și autohtonă apărând mai multe zvonuri care îl plasează fie înapoi în Italia, la fosta sa echipă Juventus, fie în Germania, pe radarul celor de la RB Leipzig.

Radu Drăguşin este pe cale să plece de la Tottenham - Profimedia Images

Conform publicației italiene Tuttosport, conducerea clubului englez vrea să renunțe la serviciile românului, deoarece acesta nu a primit suficiente minute sub comanda lui Roberto De Zerbi, înregistrând în doar zece prezențe în Premier League, și există o nevoie acută de lichidități pentru alte achiziții programate de Spurs, cum ar fi aducerea lui Sandro Tonali.

În acest sens, englezii le-au dat mandat impresarilor să găsească o echipă dispusă să plătească între 20 și 25 de milioane de euro. Agenții fotbalistului au propus o revenire la fosta sa echipă, Juventus Torino, ai cărei reprezentanți evaluează în prezent această oportunitate, deși mutarea ar depinde de deblocarea unor plecări din tabăra italiană.

De asemenea, la Tottenham a ajuns fundaşul Paul van Hecke de la Brighton, pentru 60 de milioane de euro.

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Radu Drăguşin are ca variantă şi Bundesliga

Spre deosebire de varianta unei vânzări definitive din presa italiană, analiza de pe platforma Transfermarkt arată că mutarea ar depinde mai degrabă de disponibilitatea englezilor de a-l ceda sub formă de împrumut. Sursa menționează că un astfel de scenariu nu este complet imposibil, dar cu siguranță nu va fi unul simplu sau ușor de realizat de către italieni, din cauza pretențiilor financiare ale celor de la Tottenham.

În paralel, o informație publicată în trecut de Fanatik vorbeşte despre opţiunea Bundesliga, unde germanii de la RB Leipzig au pus ochii pe internaționalul român, acesta fiind considerat o țintă prioritară pentru întărirea defensivei.

Din punct de vedere financiar, clubul german are un buget total de 40 de milioane de euro pentru această vară, bani pe care vrea să îi investească în doi jucători de top. Leipzig este gata să acopere prețul de 20 de milioane de euro solicitat de Tottenham pentru a-și asigura semnătura fundașului.

Fanatik menționează că mutarea are șanse de finalizare, mai ales în condițiile în care Radu Drăgușin și-ar fi dat deja acordul oficial pentru un transfer în campionatul Germaniei la finalul sezonului.