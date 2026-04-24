Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, se joacă la Sibiu

Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova se vor înfrunta în finala Cupei României, pe 13 mai, la Sibiu.

Cele două formaţii, care, practic, se luptă şi pentru titlul de campioană a României, au obţinut calificarea în finala Cupei României după ce au bifat victorii la lovituri de departajare, în meciuri jucate în deplasare.

Dacă Universitatea Cluj s-a impus marţi seara, scor 6-5, 1-1 după 120 de minute, la Mioveni, împotriva formaţiei FC Argeş, Universitatea Craiova a dat lovitura joi seara, când s-a impus la Bucureşti, împotriva celor de la Dinamo.

Dinamo şi Universitatea Craiova au fost la egalitate, 0-0, după 90 de minute. Dinamo a fost aproape de calificare, după ce Boateng a deschis scorul, în minutul 105. Totuşi, Universitatea Craiova a reuşit să egaleze, în minutul 118. Adrian Rus a punctat, ducând jocul la lovituri de departajare.

Articolul continuă după reclamă

Oltenii au fost mai concentraţi la penalty-uri şi s-au impus, în cele din urmă, scor 4-1, graţie golurilor marcate de Al Hamlawi, Rus, Mora şi Teles, respectiv Pop. Laurenţiu Popescu a fost eroul oltenilor, acesta reuşind să pareze şuturile expediate de Armstrong şi Milanov.

Astfel, Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova se vor înfrunta pe 13 mai, la Sibiu, în finala Cupei României. În acest moment, practic cele două formaţii au asigurate locurile de cupe europene, urmând ca, foarte probabil, lor să li se alăture echipa de pe locul 3 din Superliga şi câştigătoarea barajului dintre ocupanta locului 4 şi câştigătoarea barajului din play-out.

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰