Ciprian Ciucu, mesaj către Eugen Tomac: "Nu ne luați de proști". Îl acuză că a avut "întâlniri ascunse" cu PSD

rimarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îl acuză, luni seara, pe premierul desemnat, Eugen Tomac, că ar fi avut "întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD", iar lista de miniștri prezentată este "cusută cu ață alb-fosforescentă". "Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști", i-a transmis Ciucu lui Tomac.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu i-a scris, luni seară, premierului desemnat Eugen Tomac, un mesaj pe Facebook în care vorbeşte despre "semne de întrebare destul de mari".

"Lista miniştrilor pe care ni i-aţi prezentat astăzi este cusută cu aţă alb-fosforescentă", a transmis Ciucu.

Ciucu îl acuză pe Tomac că a avut întâlniri ascunse cu PSD

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Acesta îl acuză pe Tomac că a avut întâlniri ascunse cu PSD, înaintea întâlnirii cu PNL.

"PRIMUL semn de întrebare:

Ne-aţi spus astăzi că aţi ţinut să vă întâlniţi prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că aţi avut întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD.

De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fişa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost", a scris Ciucu.

Apoi Ciprian Ciucu afirmă că în lista miniştrilor se regăsesc şi liberali, fără funcţii, dar cu istorie în partid, doar pentru a alimenta discursul PSD.

Al doilea semn de întrebare

"Cel de-al DOILEA semn de întrebare:

Pe lista pe care ne-aţi prezentat-o sunt şi membri ai PNL. Fără funcţii mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la iniţiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi şi alţii.

Şi v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani şi plăteşte presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL şi USR.

Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL şi ne va pune guvernul dvs. în braţe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care aţi fost desemnat să faceţi guvernul. Fix scenariul Cioloş! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simţ, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta", spune Ciucu.

De asemenea, Ciprian Ciucu îi transmite lui Eugen Tomac că povestea cu un alt premier "tehnic" pare o strategie pentru a "exonera PSD de orice răspundere".

"Cel de-al TREILEA semn de întrebare - scenariul cu acel alt premier "tehnic" care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veţi reuşi, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere", a mai declarat Ciucu.

Ciucu îi cere lui Tomac să nu ia de prost PNL

Acesta îi cere lui Tomac să nu ia de prost PNL: "Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile - le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci... nu trebuia".

În final, liberalul îi transmite premierului desemnat că speră ca acesta să aprecieze că spune deschis ce are de spus.

"Sper că apreciaţi că spun deschis şi asumat ceea ce am de spus şi nu dau pe surse ca alţii", i-a mai transmis Ciucu lui Tomac.

Tomac a discutat luni cu PNL, USR şi PSD.