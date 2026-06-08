Au început probele orale la Bacalaureat cu mulţi absenţi în bănci. Nu se dau note, ci doar calificative, dar toţi cei care au lipsit astăzi vor rata probele scrise. Din 2030, elevii vor avea şi mai multe probe de trecut la examenul maturităţii.

Experimentat, avansat sau mediu sunt calificativele pe care le-au obţinut astăzi elevii de liceu care au dat Bacalaureatul.

Reporter: E greu să te pregăteşti pentru Bacalaureat?

Elev 1: Nu neapărat, am învățat cu o zi înainte.

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Elev 2: Eu am avut să îmi exprim opinia dacă librăriile contează într-o societate contemporană.

"Am avut un text argumentativ despre opinia mea în legătură cu efectele pe care muzica le are asupra ființei umane. Eu am folosit ca exemplu cultural viața lui Michael Jackson deoarece a fost sanctuarul pe care acesta l-a găsit având o viaţă familială foarte nefastă. Eu folosesc muzica pentru a mă relaxa, chiar și înainte de această probă am avut nevoie de muzică", a povestit Alesia, elevă de clasa a XII-a.

Calificativele nu contează la media finală

S-au înscris peste 130.000 de candidați, unii din promoţiile anterioare. Cum calificativele nu se iau în calcul la media finală, pe cei mai mulţi testul nu-i interesează.

Reporter: La ce te-ai încurcat?

Elevă: La text, că nu mi-a dat, era juridic, nu am mai știut, dar a fost ușor.

Reporter: Juridic?

Elevă: Da, a fost ceva după NET, despre... ziua scrisului, dar în rest a fost ușor.

Reporter: Juridicul are legătura cu altceva, nu?

Elevă: Da, chiar cu Antena are treaba și cu toate astea.

Reporter: Vrei să zici juridic sau jurnalistic?

Elevă: Juridic parcă a fost, nu mai știu nici eu ce am dat, dar m-au ajutat și profesorii și a fost ok.

Reporter: Ce calificativ ai luat?

Elevă: Avansat.

Reporter: Contează la ceva mai departe?

Elevă: Nu, pentru mine nu contează astea nici celelalte, bacul contează cel mai mult acuma. Sunt niște zile pierdute aiurea.

Profesorii spun că tehnologia a schimbat felul în care învaţă elevii

"Orice copil poate să se exprime chiar dacă astăzi tehnologia îi ajută atât de mult în orice, câteodată nici nu mai ajung să întrebe profesorul, ei caută răspunsul online, şi nu ştiu cât este de benefic, sperăm că vor fi niște modificări în bine, pentru copii în primul rând", a explicat Adriana Dumitrescu, profesoară.

Forma examenului maturităţii se va schimba radical din anul 2030.

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Probele scrise încep luni, pe 29 iunie, cu proba la limba şi literatura română.