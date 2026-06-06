Rusoaica Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, a învins-o în finală la Roland Garros pe jucătoarea venită din calificări Maja Chwalinska, cu 6-3, 6-2, şi a devenit cea mai tânără campioană la simplu feminin de la Paris de după Monica Seles, care a câştigat al treilea titlu consecutiv la RG în 1992, la vârsta de 18 ani.

Mira Andreeva a câştigat Roland Garros la 19 ani, după ce a învins-o pe Maja Chwalinska - Profimedia

Andreeva şi-a început parcursul în turneele de Grand Slam calificându-se pentru prima dată în tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, la Roland-Garros, în 2023. Acum doi ani, ea a intrat în forţă pe scena internaţională, ajungând până în semifinale.

Antrenată de fosta nr. 2 mondială şi finalistă la Roland-Garros în 2000, Conchita Martinez, Andreeva a depăşit-o pe spaniolă cu un pas, ridicând Cupa Suzanne-Lenglen.

Poloneza Maja Chwalinska a avut un parcurs remarcabil la Roland Garros anul acesta. Ea venise la Paris cu speranţa de a trece de calificări, însă a scris istorie, devenind prima finalistă din istoria turneului care a ajuns în ultimul act după ce a trecut prin calificări.