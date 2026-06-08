Noi informaţii în cazul tinerei despre care părinţii susţin că ar fi fost drogată şi violată după banchet, la Cluj. Primele analize arată că povestea ar fi diferită.

Răsturnare de situaţie în cazul elevei din Cluj care a acuzat că a fost drogată şi violată la banchet

Apar noi detalii în cazul tinerei ajunse la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii de clasa a XII-a ai Liceului Virgil Madgearu din Cluj-Napoca. Surse medicale susţin că primele teste toxicologice efectuate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj nu au indicat prezenţa drogurilor.

Potrivit aceloraşi surse, analiza făcută pe proba de urină a tinerei nu ar fi depistat substanţe interzise. Investigaţiile continuă însă la Institutul de Medicină Legală, unde sunt efectuate teste suplimentare, inclusiv cele care trebuie să stabilească dacă a existat o agresiune sexuală.

Tânăra, care este majoră, ar fi fost adusă la spital după ce i s-a făcut rău pe fondul consumului excesiv de alcool, susţin surse medicale. Ea a fost externată în aceeaşi zi.

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Iniţial, părinţii fetei au făcut acuzaţii grave. Aceştia au declarat că fiica lor ar fi fost drogată de trei colegi după banchet, dusă într-un parc din apropiere şi agresată sexual. Incidentul s-ar fi produs după petrecerea de final de liceu. Familia tinerei ar fi fost chemată de urgenţă la local, în jurul orei 5 dimineaţa, după ce fata s-a simţit rău.

Părinţii spun că au găsit-o într-o stare de confuzie, că nu îşi amintea ce s-a întâmplat şi că avea urme de lovituri pe corp. Ulterior, tânăra a fost dusă la spital, unde cazul a intrat în atenţia autorităţilor.

Anchetatorii urmează să stabilească, pe baza probelor şi a rezultatelor medico-legale, ce s-a întâmplat cu exactitate în noaptea respectivă.