Undă de şoc în imobiliare: "Preţurile vor scădea cu 50%". De ce "trăim într-o bulă mai mare decât în 2008"

Preţurile de pe piaţa imobiliară vor înregistra scăderi dramatice în perioada următoare. Radu Georgescu, fost director de bancă, susţine că preţul unei locuinţe va scădea cu 50% pentru că trăim într-o bulă chiar mai mare decât cea care a dus la criza din 2008.

- Undă de şoc pe piaţa imobiliară: "Preţurile vor scădea cu 50%". De ce trăim într-o bulă mai mare decât în 2008 - Arhivă

"Prețurile locuințelor vor scădea cu 50%. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost în perioada 2008–2011 director financiar la divizia financiară a General Electric din România", a scris Radu Georgescu pe contul său de Facebook. Economistul oferă şi câteva motive pentru care "imobiliarele" se vor prăbuşi.

3 motive pentru care piaţa imobiliară ar urma să se prăbuşească

Un prim argument ar fi că românii au cel mai mic salariu mediu net din UE. "România are printre cele mai mari taxe salariale de pe planeta Pământ", scrie Georgescu în analiza sa. În al doilea rând, românii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa la creditele ipotecare, iar al treilea motiv ar fi că România este cea mai depopulată ţară din Europa. Aceste stări de fapt creează un tablou care arată că piaţa imobiliară, aşa cum se prezintă acum, nu este sustenabilă, iar la un moment dat tot acest construct va pica.

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Georgescu dă vina pe agenţii imobiliari pentru creşterea nejustificată a preţurilor la locuinţe. Aceasta spune că agenţii imobiliari şi-au păcălit clienţii spunându-le că preţurile se aliniază cu cele din Germania sau Franţa, dar nu le-au spus şi indicatorii social-economici din aceste ţări sau care sunt diferenţele salariale sau de dobânzi între un francez, spre exemplu, şi un român.

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